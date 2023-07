Edwin van der Sar è ricoverato in terapia intensiva: ha avuto un’emorragia cerebrale Edwin van der Sar, ex portiere e attuale dirigente dell’Ajax, ha avuto un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza: è ricoverato in terapia intensiva.

A cura di Vito Lamorte

Edwin van der Sar ha avuto un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia, a Spalato. L'ex calciatore è stato trasportato in ospedale in elicottero ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

La nota ufficiale dell'Ajax in merito alle condizioni del suo ex portiere e attuale dirigente dei lancieri: "Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un'emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando".