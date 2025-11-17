Va allo stadio per la partita della figlia, finisce ricoverato per una chiave conficcata in testa

La rissa violenta è scoppiata durante una partita del calcio femminile (categoria cadette) in Argentina. Il video di Jonathan Smith è impressionante: operato d’urgenza, adesso sta bene ed è fuori pericolo.

Jonathan Smith era andato allo stadio a Berazategui (città della provincia di Buenos Aires) per veder giocare la figlia con l'Estrella de Plátanos, impegnata in una partita di calcio femminile (categoria cadette). Ne è uscito con la chiave di una macchina conficcata in testa, all'altezza della fronte, quale diretta conseguenza della rissa scoppiata ai margini del campo tra genitori, parenti, le stesse giocatrici e altri avventori.

È la disavventura pericolosa capitata al 35enne calciatore del Club Atlético General Lamadrid, società che milita nella Primera C Metropolitana, la quarta divisione regionalizzata del campionato argentino. "Curto" (è il soprannome con il quale lo chiamano confidenti e compagni di spogliatoio) è rimasto coinvolto nella zuffa per difendere un amico e ha rischiato la pelle. L'aggressore è stato subito arrestato e l'uomo, per sua fortuna, non è più in pericolo di vita: è stato operato d'urgenza e quel corpo estraneo rimosso dal cranio senza conseguenze cliniche né aggravi per la salute.

La violenta rissa durante una partita di calcio femminile

La gazzarra è scoppiata per motivi ancora poco chiari. Quando Smith si è accorto che un amico era stato "messo sotto" da un gruppo di persone non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per aiutarlo. È allora che ha riportato la grave ferita ed è stato subito condotto all'ospedale Evita Pueblo per un primo soccorso. Anche sua figlia è stata medicata per lesioni più lievi in seguito ai tafferugli che hanno viste coinvolte anche le ragazze.

Le immagini condivise sui social dai media locali sono impressionanti. "Aveva la chiave nella testa, già da 12 ore. Non c'era altra scelta che operarlo. Per fortuna, è andato tutto bene", le parole della moglie che ha raccontato tutti i dettagli di quell'episodio surreale e molto splatter che ha avuto un lieto fine presso un altro nosocomio, El Cruce di Florencio Varela .

Arrestato l'aggressore: è accusato di tentato omicidio

Le indagini sono scattate subito e l'aggressore identificato in breve tempo: tratto in arresto, adesso dovrà difendersi dall'accusa di tentato omicidio. Il Club Victoriano Arenas, una delle squadre in cui ha giocato Jonathan Smith, ha espresso sgomento e solidarietà all'ex tesserato: "Condanniamo la violenta aggressione subita dal nostro ex giocatore Jonathan ‘Corto' Smith. Ieri sera, mentre seguiva la squadra di calcio femminile del Club Estrella de Plátanos, è stato brutalmente aggredito da un teppista".