Fabio Capello ha analizzato al meglio la gara vinta dall'Italia contro la Turchia alla prima gara degli Europei 2021. L'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus, oggi opinionista sulla piattaforma satellitare di Sky, ha esaltato l'ottimo secondo tempo giocato dagli azzurri all'Olimpico di Roma ma ha anche tirato le orecchie ai tifosi italiani presenti sulle tribune dello stadio della Capitale. Circa 16.000 dopo tanto tempo che il nostro calcio è stato privo delle grida del pubblico allo stadio.

Capello ha sottolineato come non riesca a sopportare ancora una volta quei tremendi insulti rivolti al portiere quando calcia la palla durante il rinvio dal fondo. "Siete appena tornati" ha detto l'ex allenatore collegato con lo studio di Sky proprio dallo stadio ‘Olimpico'. Una presa di posizione importante da parte di Capello che ha trovato grande appoggio anche da parte degli utenti sui social che hanno esaltato la presa di posizione dell'ex allenatore.

Capello tira le orecchie ai tifosi presenti all'Olimpico

Capello ha parlato dell'entusiasmo del pubblico sugli spalti ribadendo la loro importanza dopo 1 anno e mezzo in cui gli stadi italiani sono rimasti vuoti per via delle norme anti-Covid in vigore in Italia. "Voglio tirare le orecchie ai tifosi della Curva Sud – ha detto Capello nel corso della diretta Sky – Ogni volta che il portiere calciava dal fondo partiva una parolaccia".

Questo lo sfogo dell'ex allenatore che ha poi specificato il suo concetto invitando i tifosi azzurri ad evitare questo tipo di comportamenti, specie in questo momento di gioia per gli Europei e per il ritorno sugli spalti del pubblico. "Cerchiamo di non farlo, dai. Veniamo da una cosa tanto bella, finalmente è tornato il pubblico, il tifo – ha concluso Fabio Capello – Quelle sono cose che non dobbiamo fare".