Sabato 19 giugno alle 15.00 si disputa la seconda giornata del Girone F degli Europei 2021 e scendono in campo Ungheria e Francia. Il Gruppo ‘di ferro' vede insieme due big come la Nazionale di Deschamps e la Germania, oltre ai campioni continentali uscenti del Portogallo di Cristiano Ronaldo. L'Ungheria di Marco Rossi, che ha perso 3-0 proprio contro la formazione lusitana, ha 0 punti in classifica e poche possibilità di qualificarsi. La sfida contro la Francia per i magiari è già, quindi, un dentro o fuori. I Bleus di Deschamps ripartono, invece, dal successo contro i tedeschi ed hanno la possibilità di qualificarsi agli ottavi con un turno di anticipo. La partita si disputa alla ‘Puskas Arena‘ di Budapest che sarà ancora una volta gremita senza limitazioni dei protocolli covid.

La partita in TV e in diretta streaming sarà disponibile solamente per abbonati Sky che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport dedicato a Euro 2021 oppure utilizzando l'applicazione SkyGo per il servizio – sempre a pagamento – online.

Europei 2021, dove vedere Ungheria-Francia in TV su Sky

Ungheria-Francia è la seconda partita del Girone F e si gioca a Budapest alla Puskas Arena davanti ad uno stadio ancora una volta tutto esaurito. Per i magiari è una gara delicatissima: in caso di sconfitta sarebbero già eliminati di fatto dalla corsa al secondo turno di Euro 2021. La gara si vedrà solamente su Sky per gli abbonati. Dunque, collegamento a pagamento ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football, (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251).

Ungheria-Francia dove vederla in streaming

Per quando riguarda lo streaming online, la sfida tra Ungheria e Francia sarà possibile seguirla unicamente attraverso l'applicazione SkyGo. Un servizio a pagamento offerto da Sky per usufruire via internet delle partite di cui detiene i diritti anche per l'online. In questo modo, si potrà seguire la partita e tutti gli aggiornamenti da studio pre e post gara, sui propri devices mobili e sul proprio pc.

Le probabili formazioni di Ungheria-Francia agli Europei

Ovviamente la Francia ha un tasso tecnico molto maggiore rispetto all'Ungheria e Deschamps tornerà a schierare dal primo minuto la formazione migliore per chiudere subito il discorso qualificazione conquistando il primo posto nel Girone. Per l'Ungheria di mister Rossi, che ha retto quasi 90 minuti l'urto del Portogallo campione uscente, sarà lo spirito di squadra a far sì che i pronostici possano venire sovvertiti in campo.

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Lang, At. Szalai; Bese, Kalmar, Nagy, Siger, Hangya; Ad. Szalai, Konyves. All. Rossi

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L.Hernandez (Digne); Rabiot, Pogba, Kante; Griezmann, Benzema, Mbappé. All. Deschamps

Dove si gioca la partita Ungheria-Francia

Ungheria-Francia si gioca alle 15.00 di sabato 19 giugno 2021, a Budapest, alla Puskas Arena. Lo stadio ha già ospitato il debutto dei magiari, contro il Portogallo, riportando sugli spalti 60 mila persone. Una cornice che non si vedeva da oltre un anno per le politiche di contenimento Covid. L’Ungheria, infatti, è una delle undici nazioni che ospita gli Europei di calcio, ma è l’unica ad aver dato la possibilità di riempire completamente lo stadio, senza restrizioni: come contro il Portogallo, ci sarà il 100% dei tifosi allo stadio Puskas anche per Ungheria-Francia.

Euro 2020, Ungheria e Francia nel girone F

Il Girone F è un gruppo di ‘ferro', il classico raggruppamento che nessuno avrebbe voluto incontrare nella fase iniziale di questo Europeo. Due posti a disposizione, il primo e secondo, e tre nazionali che si daranno filo da torcere fino alla fine. C'è il Portogallo, campione in carica, con Cristiano Ronaldo capitano e trascinatore, c'è la Francia, fresca del successo Mondiale 2018 in Russia con sua Maestà Mbappè e tantissima qualità in campo. E c'è la Germania guidata per l'ultima volta da Low prima dell'avvento di Flick. L'unica nazionale a sembrare subito fuori dai giochi è invece l'Ungheria del ct Rossi.