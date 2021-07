Nella Juventus che si è presentata al via della nuova stagione, l'unica figura realmente nuova è quella di Maurizio Arrivabene. Oltre il presidente Andrea Agnelli e il vice Pavel Nedved, infatti, Federico Cherubini, nuovo football director, era già ben noto al mondo bianconero, essendo stato per lungo tempo il braccio destro di Fabio Paratici. Arrivabene, invece, pur essendo nel consiglio d'amministrazione bianconero dal 2012, non ha mai avuto un ruolo operativo non solo nella Juventus, ma nemmeno nel calcio. Il bresciano classe '57, infatti, è conosciuto per aver ricoperto il ruolo di team principal della Ferrari per cinque anni, ma oggi il presidente Agnelli lo ha presentato come il nuovo amministratore delegato per l'area football della Juventus.

Tre anni dopo l'addio di Beppe Marotta, dunque, torna a essere coperta la carica di ad. Arrivabene si occuperà di tenere insieme l'ambito calcistico, quello finanziario e quello relativo al marketing e opererà a stretto contatto con Cherubini, formando un duo che ricorda il vecchio Marotta-Paratici. Un ruolo importante lo avrà anche Max Allegri che, per i prossimi quattro anni, sarà molto più di un allenatore, a metà tra la figura del tecnico e quella del manager all'inglese, e avrà voce in capitolo nell'ambito sportivo.

Le parole di Arrivabene

Intanto, però, Maurizio Arrivabene si è presentato in grande stile, dicendosi carico per affrontare la sua nuova avventura:

Questo incarico è una sfida e a me piacciono le sfide, così come mi piace la Juventus. Sono un tifoso bianconero da sempre e questo mix è ciò che tutti si augurano di trovare nel corso della loro carriera.

Non manca, infine, un riferimento alla Ferrari, fatto utilizzando una frase che ha esaltato i tifosi juventini: "Una squadra diventa bella se vince. È lo stesso esempio che ho usato per Ferrari: se vinci sei bello, se perdi lo sei molto meno".

La battuta di Arrivabene dà l'idea dell'inversione di marcia fatta dal presidente Andrea Agnelli, che negli ultimi due anni aveva provato ad arrivare alla vittoria attraverso la bellezza, riuscendo a vincere, pur non convincendo, solo con Maurizio Sarri. Con Allegri e Arrivabene torna la mentalità su cui la Juventus ha fondato i suoi successi: vincere è l'unica cosa che conta.