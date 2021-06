Maurizio Arrivabene sarà il nuovo capo dell'Area Football della Juventus. La Vecchia Signora ha ufficializzato i cambiamenti della struttura dirigenziale che diventeranno operativi da domani: all'ex Team Principal della Ferrari e membro del Consiglio di Amministrazione del club bianconero dal 2012 è stato consegnato questo ruolo di raccordo tra le diverse aree del club mentre Federico Cherubini raccoglierà l’eredità di Fabio Paratici, che è volato al Tottenham. Arrivabene aveva ricoperto già il ruolo di membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni della società bianconera e ora avrà una posizione ancora più centrale nell'organigramma juventino.

Si tratta di un uomo di fiducia di John Elkann, che è in ottimi rapporti con Andrea Agnelli, e si occuperà di coordinare le tre aree del club: calcio, finanza e marketing. Le sue esperienze in Philip Morris Europa e International, oltre a quelle nella F1 Commission in rappresentanza degli sponsor della F1 e come membro della Sport Business Academy (SDA Bocconi School of Management e RCS Sport), nel Program Advisory Team, lo hanno portato fino a ricoprire il ruolo di Direttore Generale della Gestione Sportiva e Team Principal della Scuderia Ferrari dal 2015 fino al 2018.

Il comunicato della Juventus

Questa la nota ufficiale del club bianconero sul bilancio complessivo e l'annuncio dell'aumento di capitale, oltre alla nuova delega per Maurizio Arrivabene.