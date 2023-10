Un vecchio post di Conte viene invaso dai messaggi dei tifosi del Napoli: “Mister, manca qualcosa” I tifosi del Napoli hanno invaso in massa il profilo Instagram di Antonio Conte per fargli sapere una cosa…

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo la ‘sfiducia' recapitata pubblicamente ieri a Rudi Garcia da Aurelio De Laurentiis – "con lui sto vivendo un momento no, io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa, prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle" – appare chiaro che l'unico motivo per cui il tecnico francese siede ancora sulla panchina del Napoli è perché il presidente azzurro non ha ancora l'accordo con un sostituto di alto profilo. Ma ci sta lavorando, questo è sicuro.

De Laurentiis avverte nitido lo scollamento tra Garcia e una realtà come quella napoletana con la quale non è mai scattata la scintilla: qualcosa che va al di là della semplice constatazione dei risultati, delle 3 sconfitte già incassate in stagione nelle prime 10 partite giocate tra campionato e Champions, di una classifica che vede il Napoli quinto, staccato già di 7 punti dal Milan capolista. C'è molto altro nella piazza che ribolle – sia critica che tifosi – e chiede subito la testa dell'allenatore che non è riuscito a reggere la pressione enorme del dover raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti e dello storico terzo Scudetto.

Antonio Conte è un vincente, con una sola controindicazione: lo stipendio che chiede

Garcia sembra avere le ore contate, lui stesso potrebbe decidere di trattare una ‘resa onorevole' con De Laurentiis, accettando una risoluzione consensuale del contratto, piuttosto che subire l'onta di un esonero così rapido. Quanto al sostituto del francese, Igor Tudor a Napoli verrebbe di corsa, ma il popolo partenopeo vuole un solo nome, l'unico che potrebbe rilanciare il sogno di confermarsi campioni d'Italia: Antonio Conte.

È chiaro che lo scoglio economico è quello principale per convincere il leccese ad accettare di prendere in corsa una panchina così pesante, ma De Laurentiis in queste ore è molto tentato dal piazzare un colpo che in un attimo rilancerebbe sia le ambizioni del Napoli che la sua popolarità. Dal canto suo, Conte – che è fermo dallo scorso marzo, quando ha risolto il suo contratto col Tottenham – ha lasciato aperto più di uno spiraglio con le sue dichiarazioni di ieri a Torino, a margine dell'evento per i 100 anni della proprietà Agnelli della Juventus.

"Di base c'è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose – ha risposto Conte a precisa domanda, preferendo poi tacere ulteriormente per rispetto del collega in difficoltà – Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente".

Uno spiraglio in cui si sono lanciati i tifosi azzurri nelle scorse ore, per allargarlo e farlo diventare un portone attraverso il quale portare di peso il tecnico ex Juve e Inter sul Golfo. E proprio il mare – sfondo dell'ultima foto postata da Conte sul proprio profilo Instagram lo scorso 27 agosto – ha dato l'occasione ai sostenitori del Napoli per invadere il post con tantissimi commenti, alcuni dei quali invitano il leccese a godersi le bellezze partenopee: "Mister venga a Napoli che di foto così se ne può fare quante ne vuole…", "Mister ti immagino con i faraglioni dietro", "Foto bellissima per carità, ma se dietro ci fossero stati i faraglioni però…".

Il post di Conte su Instagram invaso dai commenti dei tifosi del Napoli: faraglioni e pizza…

E poi ancora decine di messaggi sulla pizza migliore del mondo che lo aspetta a Napoli. Se Conte cerca qualcuno che lo faccia sentire importante, desiderato, corteggiato, basta che rivolga lo sguardo verso Partenope…