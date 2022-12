Un tifoso vuole strappare di mano la maglietta ad un bambino: la scena più brutta del Boxing Day Un tifoso prova a strappare di mano la maglia ad un bambino dopo la vittoria del Newcastle in casa del Leicester: la scena più brutta del Boxing Day in Premier League.

A cura di Vito Lamorte

Il Newcastle United continua a sorprendere e dopo la lunga sosta dovuta ai Mondiali non ha arrestato la sua corsa: la vittoria per 3-0 sul Leicester in trasferta è un altro importante segnale di crescita per la squadra di Eddie Howe, che ha scavalcato il Manchester City al secondo posto (i campioni in carica hanno due gare in meno) e si gode un posto sul podio della Premier League.

I Magpies nel giorno del Boxing Day sono stati protagonisti di una prestazione dominante al King Power Stadium con i gol di Chris Wood, Miguel Almiron e Joelinton che hanno portato i bianconeri al secondo posto in classifica dal 2003.

Alla fine del match i giocatori sono andati a salutare i tifosi che hanno viaggiato per andarli a sostenere al King Power Stadium ma si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere nelle ore successive.

Il difensore Dan Burn, insieme ad altri compagni, ha lanciato la sua maglia tra il pubblico ma lui, a differenza degli altri, aveva indicato un bambino a cui doveva essere consegnata: più tardi è circolato un video di un tifoso anziano che ha provato a strappare di mano la maglietta al ragazzo, ma subito sono intervenuti altri due fan per assicurarsi che il ricevesse il dono.

Il piccolo tifoso si è aggrappato alla maglia fino a quando finalmente non sono intervenuti altre persone intorno a lui per aiutarlo.

Il resto dei supporter del Newcastle non si è accorto minimamente dell'accaduto mentre festeggiava una grande vittoria e l'aggancio al podio del campionato assolutamente inaspettato ad inizio stagione. Quella in casa del Leicester è la sesta vittoria consecutiva per la squadra di Howe, che è stata una delle più costanti del torneo.

Il club di proprietà del fondo PIF è ora a 7 punti dalla capolista Arsenal, con una partita in più: sabato i Magpies giocheranno in casa contro il Leeds, prima di affrontare i Gunners all'inizio del nuovo anno.