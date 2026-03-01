Un tifoso di 82 anni è morto d’infarto allo stadio durante la partita: tragedia in Spagna

I soccorritori hanno cercato di rianimare l’uomo di 82 anni, stroncato da un infarto mentre era allo stadio a seguire la partita: era abbonato al Real Sporting da 40 anni.

Una tragedia ha interrotto la partita tra Real Sporting e Leganés appena quattro minuti dopo il suo inizio: un tifoso di 82 anni si è sentito male sugli spalti ed è stato rianimato dal personale medico per quasi 45 minuti nel disperato tentativo di salvargli la vita. I giocatori sono stati mandati negli spogliatoi, consapevoli del possibile rinvio della partita, ma non si aspettavano che di lì a poco sarebbe arrivata la notizia della morte dell'uomo, stroncato da un infarto mentre stava seguendo la sua squadra. I due club hanno tributato omaggi al tifoso che era abbonato da 40 anni.

Partita sospesa in Spagna per la morte di un tifoso

È stato un pomeriggio di grande dolore per le due squadre spagnole di seconda divisione che hanno assistito a una vera tragedia sugli spalti. Al 4′ l'arbitro ha sospeso la partita perché era stato avvisato di un malore sugli spalti: un uomo di 82 anni è stato colpito da un infarto e il personale medico sanitario ha cercato immediatamente di soccorrerlo, rianimandolo per 45 minuti purtroppo senza successo. Secondo quanto riportato da AS l'uomo sarebbe morto all'interno dello stadio, quando i giocatori erano stati mandati negli spogliatoi.

Non gli erano state fornite molte informazioni e sui maxi schermi sono stati proiettati messaggi che parlavano di un urgenza medica, senza dilungarsi in ulteriori dettagli. Solo alla fine hanno scoperto che il tifoso era morto in seguito all'infarto, una notizia sconvolgente che ha portato allo slittamento della partita: "Siamo spiacenti di informarvi che la partita è sospesa a causa di un'emergenza medica. La sicurezza di tutti gli spettatori è la nostra massima priorità. Vi chiediamo di mantenere la calma e di collaborare mentre uscite dallo stadio". Le due squadre riprenderanno dal minuti 3:17 lunedì alle ore 20:00, come ufficializzato dalla federazione spagnola.