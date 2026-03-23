Santiago Castrillón è morto a 18 anni dopo un malore in campo: tragedia nel calcio colombiano

Santiago Castrillon è morto a 18 anni dopo un malore durante un derby Under 20: tragedia nel calcio colombiano. Club e federazione uniti nel dolore.

Tragedia nel calcio colombiano: è morto Santiago Castrillón, giovane promessa del Millonarios e della nazionale. Il centrocampista offensivo, classe 2007, si è spento a Bogotá dopo essere stato ricoverato d’urgenza in seguito a un malore accusato in campo durante il derby Under 20 contro l’Independiente Santa Fe.

Il 18enne era svenuto durante la partita disputata sabato 21 marzo ed era stato subito trasferito in terapia intensiva presso la Fundación CardioInfantil della capitale colombiana, dove ha lottato fino alla notte tra sabato e domenica.

Arrivato al Millonarios nel 2021, Castrillón era considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio, tanto da meritarsi la convocazione nella nazionale colombiana Under 19 all’inizio del 2026.

Muore a 18 anni Santiago Castrillón, promessa del Millonarios: tragedia in Colombia

Profondo il cordoglio di tutto il movimento calcistico colombiano. Il Millonarios ha scritto: "Oggi il calcio si ferma. Il cuore blu è spezzato. Oggi il dolore ci travolge, ci riempie di impotenza e tristezza".

Grande dolore anche per Radamel Falcao: "Oggi siamo pervasi da una profonda tristezza. Abbiamo perso un collega pieno di sogni, dal talento ineguagliabile e con un futuro brillante davanti a sé. Lo abbiamo salutato con il cuore spezzato, ma anche con la ferma promessa di continuare a lottare per ciò che tanto desiderava. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento difficile e preghiamo affinché possano trovare conforto, forza e pace. Che Dio li benedica e li abbracci oggi e sempre. Onoreremo la sua memoria dando il massimo in ogni partita, portando la sua eredità nei nostri cuori. Riposa in pace, amico mio. Santi Castrillón, per sempre nella memoria del Millonarios".

Anche l’Independiente Santa Fe ha voluto rendere omaggio al giovane: "Oggi il mondo del calcio è in lutto e ci uniamo per sostenere tutta la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile".

Infine, il messaggio della Federazione calcistica colombiana: "Santiago sarà ricordato per la sua passione per il calcio, la sua dedizione in ogni occasione e la gioia con cui viveva questo sport. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli erano vicini in questo momento difficile".