Un giovane tifoso del Celtic si avvicina alla curva dello Young Boys: ciò che accade è incredibile A margine di Celtic-Young Boys di Champions League, sugli spalti del Celtic Park è andato in scena un fuoriprogramma straordinario che ha visto coinvolto un piccolo solitario tifoso scozzese e l'intero settore ospiti.

A cura di Alessio Pediglieri

Mercoledì sera è stata una serata storica per il Celtic Glasgow, che si è assicurato un posto nella fase a eliminazione diretta agli ottavi di finale della nuova Champions League, grazie alla vittoria per 1-0 contro lo Young Boys, eliminato con un turno d'anticipo dalla competizione. Tripudio e festa sugli spalti del Celtic Park con un finale a sorpresa che ha riconciliato con il mondo del calcio e dello sport in generale: quando oramai lo stadio era deserto un piccolo tifoso scozzese ha voluto rendere omaggio alla curva avversaria, in un filmato toccante che è diventato estremamente virale.

La festa al Celtic Park: scozzesi di nuovo agli ottavi di Champions dopo 20 anni

L'atmosfera al Celtic Park è stata elettrica per tutta la partita. In gioco per il Celtic c'era qualcosa di molto più di una semplice vittoria da tre punti, perché il successo contro lo Young Boys avrebbe permesso al club scozzese di raggiungere un traguardo puntualmente ottenuto: la qualificazione agli ottavi di Champions. Al 90′ scene d'esultanza generale, in campo e sulle tribune di un Celtic Park tutto esaurito per l'occasione: i tifosi che celebravano l'evento sugli spalti mentre i giocatori esultanti hanno compiuto il celebrativo giro di campo campo per un traguardo così importante, per la prima volta nella massima competizione europea, dal lontano 2006.

Il piccolo Joshua si avvicina alla curva dello Young Boys: l'effetto è sorprendente

In tutta l'improvvisata festa, il momento più bello e toccante è però arrivato alla fine, quando con lo stadio semideserto, un giovanissimo tifoso del Celtic ha voluto rendere omaggio alla tifoseria avversaria, rendendo ancor più unica e indimenticabile la propria giornata: Joshua è rimasto in tribuna e si è avvicinato al settore ospiti, ancora gremito, il tutto ripreso da un video divenuto subito virale e ripreso sia da papà Kevin sia dagli account ufficiali dello Young Boys.

"Joshua, un giovane tifoso del Celtic, era al Celtic Park con suo padre e dopo la partita c'è stata questa scena carina in cui Joshua ha fatto il saluto con tutta la curva YB. I sostenitori del BSC Young Boys gli hanno poi regalato una sciarpa YB". Questa la frase del club svizzero sui propri account ripostando la bellissima scena in cui Joshua si trasforma in un novello capocurva, facendo cantare e battere alle mani all'unisono migliaia di tifosi, avversari, che lo avevano affascinato per tutta la durata dell'incontro.

"Joshua era incantato, ha iniziato a salutarli e loro hanno ricambiato". Poi, la magia

"Joshua viene con me a tutte le partite in casa, ci sediamo nella tribuna nord e dopo ogni partita andiamo fino alla linea di metà campo e salutiamo i giocatori. A Joshua piace il calore dei tifosi, soprattutto alle partite europee, e ieri sera ha detto che era piuttosto affascinato dal rumore, dai colori e dalla generale cordialità e umorismo, e dalle battute, dalle canzoncine se vogliamo, dei tifosi dello Young Boys" ha spiegato a Newsquest, papà Kevin. "Li guardava incantato e poi ha iniziato a salutarli e tutti hanno iniziato a ricambiare il saluto. Così, ha cominciato a camminare verso di loro e mentre camminava loro alzarono la voce per cantargli qualcosa, e così si è unito al coro e hanno cominciato a divertirsi".

"I sostenitori dello Young Boys sono stati brillanti. Subito dopo la polizia ha fatto passare un paio di tifosi che gli hanno dato anche degli adesivi dei Young Boys e una sciarpa" continua l'entusiasta papà. "Era davvero felice e ora siamo stati invitati a unirci al Celtic Football Club come ospiti nel box dei direttori con tutti i dirigenti. Molte persone sono state contattate dai siti del Celtic per parlare con lui e inviargli delle magliette. In generale, è diventato virale. Ha avuto 1,5 milioni di visualizzazioni su Twitter, quindi è fantastico."