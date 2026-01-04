Un fallo assassino, brutale: Coulibaly pianta i suoi tacchetti nella gola di Tagliafico

Mamadou Coulibaly, 21enne centrocampista del Monaco e della nazionale Under 21 francese, è stato autore di uno dei falli più brutali mai visti: entrata da arti marziali su Nicolas Tagliafico.

Un fallo assassino, agghiacciante, che fa chiedere come sia possibile – pur col beneficio del raptus agonistico – che un calciatore professionista di alto livello possa entrare in quel modo su un collega, col rischio non solo di lasciare la propria squadra in dieci (come puntualmente avvenuto), ma anche di fare molto male all'avversario. L'entrata a gamba altissima di Mamadou Coulibaly, 21enne centrocampista del Monaco e della nazionale Under 21 francese, sul veterano argentino Nicolas Tagliafico, durante il match di Ligue 1 tra la squadra del Principato e il Lione, appartiene più al mondo delle arti marziali che del calcio: tacchetti piantati nella gola del 33enne campione del mondo e grande spavento successivo, fortunatamente senza gravi conseguenze, se non il giustissimo rosso per Coulibaly.

Il fallaccio di Mamadou Coulibaly su Nicolas Tagliafico durante Monaco-Lione

Sabato pomeriggio si stava giocando il secondo tempo di Monaco-Lione, quando gli spettatori sono rimasti col fiato sospeso di fronte a uno dei contrasti più brutali mai visti. Tutto è accaduto al 70′ del match, che in quel momento era sul punteggio di 2-1 per gli ospiti grazie alla doppietta dell'attaccante ceco Sulc (38′ e 57′), con la rete del momentaneo pareggio per il Monaco messa a segno proprio da Coulibaly nel recupero della prima frazione. È stato un attimo, tanto è bastato per ottenebrare completamente la mente del giovane francese, che nell'andare a contendere in corsa il pallone a Tagliafico vicino alla linea laterale, gli ha piazzato la gamba tesa sotto il mento, facendo stramazzare l'argentino.

Senza alcuna esitazione né bisogno dell'intervento del VAR, l'arbitro Jerome Brisard ha espulso il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Monaco e affermatosi quest'anno come titolare nell'undici di Sebastien Pocognoli, alla sua prima stagione sulla panchina del Principato. Per Mamadou Coulibaly si tratta del primo cartellino rosso da professionista. La partita è stata poi vinta dal Lione per 3-1, con l'ultima rete messa a segno da Vinicius al 79′. La squadra allenata da Paulo Fonseca è quinta in classifica, mentre il Monaco è ottavo.