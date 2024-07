video suggerito

Un cantante se ne va perché il pubblico segue Spagna-Germania: "Non gli importa del mio concerto" Il cantante cileno Cris MJ ha abbandonato un concerto a Siviglia perché il pubblico seguiva Spagna-Germania agli Europei: gli organizzatori hanno spento i maxischermi, ma è stato peggio coi telefonini…

A cura di Paolo Fiorenza

Christopher Andres Alvarez García è un cantante cileno, a tutti noto col nome d'arte di Cris MJ: si tratta di un artista internazionale molto conosciuto nel panorama ispanico. In questo fine settimana Cris MJ era in Spagna per partecipare ad uno degli eventi musicali più importanti che si tengono nel Paese: Puro Latino Sevilla è un festival di musica latina che si tiene ogni anno a Siviglia. Il cartellone è solitamente ricchissimo, con artisti che spaziano dal reggaeton alla salsa. Il problema venerdì sera è stato che l'attesissimo match degli Europei tra Spagna e Germania si è prolungato ai tempi supplementari, con conseguente disattenzione – a dire poco – del pubblico del concerto e sfogo finale di Cris MJ che ad un certo punto ha lasciato il microfono e se n'è andato.

Cris MJ è un nome di spicco del reggaeton

Cris MJ al festival Puro Latino Sevilla, ma c'è anche la partita

La partita dei quarti di finale dei campionati europei tra Spagna e Germania era in programma alle 18 a Stoccarda, mentre la manifestazione canora a Siviglia sarebbe dovuta iniziare dopo le 20. Ma la sorte ha voluto che il tedesco Wirtz pareggiasse all'89' la rete del vantaggio spagnolo segnata da Olmo, rendendo dunque necessaria la disputa dei supplementari, che poi hanno visto il tripudio iberico grazie allarete realizzata allo scadere da Merino.

In quel momento tuttavia Cris MJ se n'era già andato, decisamente contrariato dal livello di distrazione del pubblico del festival, che era molto preso dal drammatico svolgimento del match degli Europei. Gli organizzatori di Puro Latino pensavano di aver predisposto tutto al meglio affinché gli spettatori non si perdessero nulla di entrambi gli eventi: erano stati installati infatti cinque maxischermi per poter seguire la partita.

L'esultanza della Spagna al gol decisivo di Merino contro la Germania

Il pubblico segue Spagna-Germania, Cris MJ se ne va

Ma non era stato tenuto conto dei possibili tempi supplementari, che hanno finito per sovrapporsi all'esibizione del cantante cileno. A quel punto è stata presa la decisione di interrompere la trasmissione del match sui maxischermi per consentire lo svolgersi della serata del festival, costringendo il pubblico a trovare metodi alternativi per continuare a seguire la partita, ovvero tramite i telefonini.

C'è stato anche chi ha chiesto di rimettere la partita sugli schermi al grido di "Spagna, Spagna" o "Io sono spagnolo". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando un tifoso ha urlato per un gol fasullo e il pubblico è esploso per la gioia. In quel momento Cris MJ ha capito che gli spettatori non stavano prestando attenzione alla sua esibizione e se n'è andato alquanto risentito: "Seguono la partita e non il mio concerto". Gli spagnoli presenti se ne sono fatti una ragione, soprattutto quando ha segnato Merino…