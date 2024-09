video suggerito

Udogie e Okoli travolti da inaccettabili commenti razzisti dei tifosi azzurri sui social dell'Italia

A cura di Ada Cotugno

La vergogna del razzismo si è riversata anche sull'Italia e sulle convocazioni di Luciano Spalletti che per le due partite di Nations League: al centro dell'ondata di odio questa volta sono finiti Caleb Okoli e Destiny Udogie, presi di mira dai tifosi per una foto che li ritrae insieme in allenamento con la maglia della Nazionale. Sono decine i commenti discriminatori che si leggono su Instagram nei confronti dei due giocatori, presi di mira per il colore della pelle.

Il razzismo dei tifosi contro Okoli e Udogie

L'Italia si sta preparando per affrontare la delicatissima partita contro la Francia, il primo avversario di questa Nations League che diventa una tappa cruciale in vista dei Mondiali 2026. Ma a due giorni dalla grande sfida sui social non si parla di calcio. Il profilo Instagram della Nazionale ha postato alcune foto dall'ultimo allenamento in cui si vedono gli uomini del commissario tecnico Spalletti all'opera: nelle foto compaiono Bellanova, Calafiori, Tonali che è ritornato dalla squalifica e anche Okoli e Udogie, ritratti insieme nella foto che fa da copertina al carosello.

Sono proprio gli ultimi due i bersagli presi di mira da alcuni utenti che non hanno risparmiato commenti vergognosi nei loro riguardi. Il campo e le qualità con la palla non c'entrano nulla: decine di tifosi hanno pubblicato commenti razzisti rivolti ai due, frasi imbarazzanti e di dilagante ignoranza che feriscono come spade. "Puri italiani", "Forte questa Nigeria" e tanto altro ancora riferito al colore della pelle dei due giocatori che vengono definiti africani, nonostante siano italiani.

Tantissimi tifosi hanno cercato di rimetterli in riga e di coprire i loro commenti difendendo Okoli e Udogie, ma le frasi razziste sono ancora ben visibili. Non è la prima volta che i due vengono travolti da questa ondata d'odio: il difensore del Tottenham in Premier League era stato vittima di razzismo da parte di alcuni tifosi e la sua squadra si era esposta in prima linea per difenderlo dalle offese.