Udinese-Inter è uno degli anticipi della 19a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 18 di oggi sabato 23 gennaio alla Dacia Arena di Udine per il confronto tra la squadra di Gotti e quella di Conte. I friulani sono reduci dal pareggio nel recupero infrasettimanale contro l'Atalanta e vanno a caccia di punti per risollevarsi dalle zone basse della classifica. Momento d'oro per i nerazzurri che nell'ultimo turno hanno battuto la Juventus in maniera perentoria, e sono a meno 3 dalla capolista Milan che giocherà in contemporanea contro l'Atalanta. Udinese-Inter sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Udinese-Inter, dove vederla in TV

Udinese-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Sky. L'anticipo delle 18 del sabato sarà visibile sul canale Sky Sport 253 (253 del satellite, e 484 del digitale terrestre), con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Lorenzo Minotti e studio pre e post-partita con analisi degli episodi da moviola e interviste ai protagonisti. Le azioni salienti del match tra la formazione di Gotti e quella di Conte saranno trasmessi anche su Sky Sport 251 nella Diretta Gol che prevede anche collegamenti in diretta con l'altra partita delle 18 ovvero Milan-Atalanta.

La diretta streaming di Udinese-Inter

Tifosi e appassionati potranno seguire anche Udinese-Inter in diretta streaming. Basterà sfruttare l'applicazione SkyGo riservata agli abbonati all'emittente satellitare, collegandosi attraverso dispositivi portatili e computer. Inoltre i possessori di Smart Tv, potranno acquistare il singolo tagliando della partita sul servizio live on demand garantito da Now TV.