Udinese in ritiro nel giorno di Natale, punizione esemplare per i calciatori: cosa è successo

Sarà un Natale molto particolare per i calciatori e lo staff tecnico dell'Udinese. La società è furiosa dopo il risultato e soprattutto la prestazione di Firenze, culminata in un pesantissimo 5-1. Così non si può andare avanti e il patron Pozzo ha deciso di spedire tutti in ritiro, con buona pace delle festività. Meglio mandare un messaggio duro e perentorio oggi, prima che la situazione diventi irrecuperabile.

Dirigenza dell'Udinese infuriata dopo la prestazione con la Fiorentina

Già perché quanto visto in casa della Fiorentina è stato considerato davvero indecente dalla dirigenza friulana. Proprio per questo, dopo il pokerissimo subito da una squadra che fino ad allora non aveva mai vinto, ai microfoni si era presentato il group technical director Gianluca Nani. Le sue parole sono sembrate a tutti il preludio a qualcosa di pesante: "Se abbiamo perso, non è certo per colpa di quell'episodio perché quando perdi 5-1, anche se sei in dieci, resta sempre un 5-1… e non possiamo certo passare un Natale sereno".

Squadra in ritiro a Natale

Certo, l'inferiorità numerica repentina non ha aiutato l'Udinese, ma i giocatori sono stati troppo remissivi, confermando quell'andamento altalenante che non riesce a far capire qual è la dimensione della squadra di Runjaic, anche lui abbastanza in difficoltà nel post del Franchi. Non si può vincere contro il Napoli e poi giocare come fatto al Franchi. Delusione enorme da parte del patron Gino Pozzo, che ha preso atto delle difficoltà caratteriali di una squadra, vittima a quanto pare di "personalismi".

Proprio per questo bisogna cercare di ritrovare continuità dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare (considerando anche la Coppa Italia), in vista dei match contro Lazio, Como e Torino. C'è la necessità di capire se l'Udinese può ambire a qualcosa di più o dovrà mettere fieno in cascina per mettersi in una posizione più sicura. Nessuno sconto, con buona pace del Natale, perché anche i tifosi friulani sono molto delusi. La squadra trascorrerà la sera di Natale in ritiro, senza la possibilità di tornare a casa e trascorrere ore liete in famiglia. Prima l'allenamento e poi tutti ancora insieme, per cercare di ritrovare l'amalgama quando la situazione non è disperata.