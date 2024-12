video suggerito

Turnbull in mutande dopo la furbata dell’avversario, fa un’ingenuità colossale: arriva la beffa Il difensore del Tranmere dopo la furbata dell’avversario che gli ha tirato giù i pantaloncini, perde tempo a protestare e il Doncaster ne approfitta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jordan Turnbull si è ritrovato in mutande in campo e ha provato a chiedere giustizia al direttore di gara. Ma le cose per lui e per la sua squadra, il Tranmere, sono andate malissimo. La gara valida per la League Two, la quarta serie calcistica inglese, ha visto il Doncaster imporsi 3-1, con la rete del raddoppio condizionata proprio da una curiosa situazione, con il difensore ospite di fatto con i pantaloncini calati.

Questo perché durante un contrasto con un avversario, Turnbull ha vissuto una situazione inaspettata. Il giocatore del Doncaster dopo aver perso il duello fisico con il poderoso centrale, in caduta, si è aggrappato ai suoi pantaloncini nel tentativo di rallentarlo. Il risultato? Quando Turnbull si è liberato di lui, si è ritrovato con gli slip in bella vista, e durante la concitata azione di gioco ha deciso di fermarsi per mostrare tutto all'arbitro per chiedere un calcio di punizione a suo favore.

Un'ingenuità clamorosa per il difensore che invece di alzarsi velocemente i pantaloncini e continuare a giocare ha perso quell'attimo fondamentale per perdere il tempo di gioco. Gli avversari ne hanno giovato con Kelly che si è involato verso la porta del Tranmere e ha battuto il portiere con un tocco preciso. Gol del 2-1 e match poi messo in discesa per il Doncaster che si è imposto poi definitivamente 3-1.

Agli ospiti non è rimasto che protestare per chiedere un fallo del calciatore che ha abbassato di fatto i pantaloncini a Turnbull, ma senza fortuna. Il video intanto è stato caricato sui profili social del campionato facendo incetta di commenti. Tantissimi quelli simpatici, ma altrettanti quelli stupiti dei tifosi che avrebbero voluto uno stop nell'azione per l'irregolarità evidente nei confronti di Turnbull