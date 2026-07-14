Tumminello squalificato per aver inviato un “messaggio inopportuno” su Whatsapp prima di Monopoli-Benevento

Marco Tumminello del Benevento squalificato. L’attaccante ha inviato un “messaggio inopportuno” prima del match dei campani contro il Monopoli a marzo scorso.

Marco Tumminello è stato squalificato per 45 giorni e multato con un'ammenda da 15.000 euro dopo la pronuncia da parte della Procura della Figc dopo quanto avvenuto a marzo scorso prima della partita di campionato tra Monopoli e Benevento. L'attaccante del club campano, promosso in Serie B direttamente dopo aver dominato il girone C di Serie C, dopo un accordo di patteggiamento raggiunto, ha dunque ricevuto questa squalifica.

Ma per cosa? Come si evince dalla nota della FIGC, contro Tumminello "era stato aperto un procedimento perché aveva cercato di contattare telefonicamente il sig B. e pur avendo ricevuto da quest’ultimo un messaggio vocale WhatsApp, nel quale il sig. B. riferiva l’inopportunità di sentirsi telefonicamente nell’imminenza della gara di campionato Monopoli-Benevento, inviava al sig. B. un messaggio vocale dal contenuto inopportuno”.

Ecco perché la Procura ha voluto squalificare il calciatore. Non è chiaro quale fosse il contenuto del messaggio giudicato solo "inopportuno" dagli organi della procura federale. Tumminello ha dunque violato l’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che impone ai tesserati di osservare i principi di lealtà, probità e correttezza.

Il calciatore del Benevento dunque dovrà pagare anche un’ammenda di 15.000 euro. Il club campano invece è stato sanzionato con 1.000 euro di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva "per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato". All'epoca dei fatti, ovvero a marzo scorso quando il Benevento doveva affrontare il Monopoli in Puglia, Tumminello, non giocò quella partita. La partita si conclusa con la vittoria del Monopoli contro la squadra allenata da Floro Flores che comunque, nonostante quello stop, riuscì poi a conquistare meritatamente la promozione e dunque il ritorno in Serie B dopo qualche anno d'attesa.

Tumminello dunque dovrà scontare questo mese e mezzo di squalifica – saltando le gare di Coppa Italia e le prime giornate di campionato – per poi tornare a disposizione del proprio allenatore in vista dell'imminente inizio del nuovo campionato di Serie B. Tante però sono le squadre interessate al calciatore e vogliose di portarlo in Serie C sperando che possa riuscire a realizzare lo stesso importante bottino messo a segno in Campania. Per Tumminello infatti sono arrivate ben 11 gol e 4 assist in tutto il campionato col Benevento che hanno contribuito in maniera netta alla promozione in serie cadetta della squadra del presidente Vigorito.