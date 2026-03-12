Tudor rischia l’esonero dopo la disfatta con l’Atletico, il Tottenham apre un’indagine interna

Dopo la pesante sconfitta contro l’Atlético Madrid, il Tottenham ha avviato un’inchiesta interna sulla gestione tecnica di Igor Tudor. La posizione dell’allenatore croato ex Juventus è sempre più in bilico e il club valuta possibili alternative per la panchina.

I vertici dirigenziali del Tottenham hanno avviato un’indagine interna dopo la pesante sconfitta subita contro l’Atlético Madrid e la panchina di Igor Tudor traballa sempre di più. L'ex allenatore di Juventus, Lazio e Verona è al centro di numerose polemiche da quando è iniziata la sua gestione e quanto accaduto al metropolitano di Madrid non ha aiutato.

Il CEO degli Spurs, Vinai Venkatesham, si è presentato al centro sportivo nelle prime ore del mattino per fare il punto della situazione insieme allo staff tecnico, rientrato dalla trasferta in Spagna durante la notte.

Il Tottenham apre un'indagine sulla gestione tecnica di Tudor dopo la disfatta in Champions

Le critiche nei confronti di Tudor sono state alimentate soprattutto dalla gestione del giovane portiere Antonín Kinský, sostituito dopo appena 17 minuti senza particolari gesti di sostegno mentre lasciava il campo: un episodio che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori e che ha contribuito ad alimentare i dubbi sul futuro dell’allenatore croato.

Molti osservatori ritengono ormai fragile la sua posizione sulla panchina del Tottenham, anche se al momento il club non sembra avere soluzioni immediate.

Nel frattempo, lo spogliatoio vive un momento complicato. Il difensore Micky van de Ven ha descritto la situazione della squadra come estremamente difficile dopo l’ennesima battuta d’arresto, sottolineando il clima pesante che si respira nel gruppo.

Anche alcuni ex calciatori storici degli Spurs, tra cui Teddy Sheringham, hanno espresso pubblicamente dubbi sulla gestione tecnica, chiedendo un cambio in panchina per provare a salvare la stagione.

I possibili sostituti di Tudor al Tottenham

Tra i possibili sostituti di Igor Tudor circola il nome dell’ex tecnico di Everton e Nottingham Forest Sean Dyche, mentre per la prossima stagione restano in corsa profili di alto livello come Roberto De Zerbi e Mauricio Pochettino.