Tudor e Thiago Motta accomunati dallo stesso destino: arriva una proposta uguale, la Juve spera

Cos’hanno in comune Igor Tudor e Thiago Motta? I due allenatori, ed ex centrocampisti, sono stati entrambi alla guida della Juventus che, dopo averli esonerati, continua comunque a retribuirli. Ora però sia il croato che l’oriundo italiano sono finiti nel mirino della stessa squadra. Il nome dei due mister è infatti molto caldo in Premier League, con il Wolverhampton particolarmente interessato.

Igor Tudor e Thiago Motta cercati in Premier League dalla stessa squadra

La società inglese ha allontanato il manager Vitor Pereira, decidendo di affidarsi a una nuova guida tecnica dopo appena due punti conquistati in dieci giornate. Per cercare di rialzare la testa dopo il pericoloso scivolamento verso la zona retrocessione, i Wolves avrebbero sondato il terreno sia per Tudor sia, in precedenza, per Motta, entrambi senza panchina ma ancora sotto contratto con la Juventus. Proprio il club bianconero è spettatore interessato: con un nuovo accordo per la panchina, la società piemontese potrebbe infatti risparmiare qualcosa rinunciando al contratto di uno dei due.

La Juventus, vincoli contrattuali alla mano, dovrebbe versare per loro complessivamente 24 milioni di euro: 8 milioni a Tudor e circa 16 milioni a Motta e al suo staff. Con una nuova esperienza professionale di uno dei due, ci sarebbe un bel risparmio per la società, che oggi paga tre allenatori, considerando anche l’arrivo di Spalletti.

Tudor e Motta poco convinti dai Wolves, c'è il terzo nome

E chissà che tra i due “litiganti”, poco convinti dal progetto dei Wolverhampton (entrambi hanno dato segnali negativi alla società inglese che vive un momento molto difficile), non la spunti un altro ex mister della Serie A, Raffaele Palladino, rimasto fuori dalla girandola di panchine e alla ricerca di una nuova avventura professionale. Anche lui era stato accostato ai bianconeri dopo l’esonero del tecnico croato.