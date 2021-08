Tuchel spiega la mossa vincente del Chelsea: “Era tutto previsto” Il Chelsea ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la Supercoppa Europea, decisivo è stato il portiere Kepa che ha parato due calci di rigore. Il basco è stato mandato in campo al posto del titolare Mendy al 118′ appositamente per la serie di rigori, come ha spiegato il tecnico Tuchel: “Non è stata una mossa spontanea, anche i portieri lo sapevano”.

A cura di Alessio Morra

Il Chelsea ha vinto un altro trofeo internazionale. A Belfast i Blues hanno fatto festa a circa due mesi e mezzo di distanza dalla finale di Oporto e hanno sfatato il tabù della Supercoppa Europea (erano usciti sconfitti nelle ultime tre finali) e pure dei calci di rigori (decisivi in negativo nelle finali del 2013 e del 2019). Fa festa Jorginho che vince un altro trofeo,il terzo di questo 2021che non dimenticherà mai, e fa festa Tuchel che ha azzeccato la mossa giusta. Il tecnico tedesco ha imitato Van Gaal che era stato il primo, e fino a mercoledì l'unico in un grande evento, a mandare in campo un portiere esclusivamente per i calci di rigore. Kepa, subentrato a Mendy al 118′, ha neutralizzato due conclusioni e ha permesso al Chelsea di alzare al cielo un altro trofeo.

La partita era sull'1-1, i calci di rigore erano a un passo, quando le telecamere inquadrano il portiere di riserva dei Blues Kepa che si prepara a entrare. Il rischio di non farcela era grosso, ma alla fine il basco entra in campo appositamente per i calci di rigore. Il portiere più costoso della storia del calcio respinge il tiro di Mandi e poi soprattutto quello di Raul Albiol, il settimo tiratore del Villarreal e viene portato in trionfo.

Tuchel dopo la partita con grande flemma ha spiegato che la mossa era preparata, ed anzi poteva già verificarsi lo scorso febbraio in un incontro del quinto turno di FA Cup: "Non è stata spontanea come cosa. Ne avevamo già parlato con i portieri prima della partita di coppa contro il Barnsley". L'allenatore tedesco ha detto che lui e il suo staff si sono basati su dati statistici e sull'attitudine dei due portieri, che sono stati soprattutto informati che in caso di parità poteva esserci un cambio tra i pali:

Avevamo delle statistiche, eravamo ben preparati, sapevamo che Kepa è il migliore in percentuale nel parare rigori. I ragazzi dell'analisi e gli allenatori dei portieri mi hanno presentato i dati, poi ne abbiamo discusso con i giocatori che adesso sanno che se c'è una sfida che va ai rigori può succedere questo.

Con Edouard Mendy il Chelsea ha cambiato volto difensivo lo scorso anno, il portiere senegalese che ha una storia particolarissima, ha blindato la porta, ma non è altrettanto straordinario ai rigori: 2 tiri parati su 24, mentre Kepa ha una percentuale migliore. Prima della finale con il Villarreal ne aveva neutralizzati 5 su 17.