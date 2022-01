Trippier si presenta al Newcastle ma qualcosa va storto: la gaffe diventa virale Kieran Trippier è diventato virale sui social nelle ultime ore grazie ad una gaffe commessa in occasione della presentazione ufficiale con la maglia del Newcastle.

Non ci ha pensato su due volte il manager del Newcastle Howe. Nemmeno il tempo di arrivare in bianconero e Kieran Trippier, il primo colpo di mercato della nuova ricca proprietà del club inglese, è stato subito gettato nella mischia. L'esterno reduce dall'esperienza non troppo fortunata in Spagna all'Atletico Madrid è stato schierato titolare nel match di FA Cup contro il Cambridge, assolutamente alla portata dei Magpies. Nelle ultime ore però più che l'operazione, a conquistare l'attenzione di tifosi e appassionati è stata una gaffe nella presentazione del calciatore inglese, sfuggita allo stesso Newcastle.

Se il buongiorno si vede dal mattino, si può tranquillamente dire che l'inizio di avventura in bianconero di Kieran Trippier non lascia presagire grande ottimismo. Pagato circa 15 milioni, il calciatore che aveva molte pretendenti in Premier ha deciso di lasciare una squadra di primissimo livello come l'Atletico per approdare in patria al Newcastle in piena lotta per non retrocedere. Certo i progetti del club sono ambiziosi e la campagna acquisti ne è la conferma, ma prima bisogna iniziare a fare punti e nel campionato inglese questa missione è tutt'altro che semplice.

L'ufficialità dell'arrivo di Trippier è arrivata ieri, e le prime parole del calciatore ex Tottenham hanno fatto già impazzire i tifosi del Newcastle: "Avevo detto che se avessi avuto l'opportunità di tornare in Premier l'avrei fatto, e così ho fatto. È importante anche per la mia famiglia. Conosco la posizione del Newcastle e sono qui per aiutare il più possibile la squadra in campo e fuori. Sono il tipo di giocatore che ama le sfide e questa è sicuramente una sfida per me e di cui sono entusiasta". Nei fatti l'esordio di Trippier in maglia bianconera, per le foto di rito è stato sfortunato.

Nella classica prima foto, quella ufficiale divulgata su tutti i canali social del club, Trippier ha indicato il logo lo stemma del Newcastle in una delle pose più classiche per un calciatore. Probabilmente distratto dall'obiettivo però con l'indice è andato oltre, coprendo di fatto il simbolo e indicando di fatto quasi l'ascella. Anche il fotografo, concentrato sul volto del terzino si è lasciato sfuggire questo particolare, al contrario dei tifosi che si sono scatenati sui social. Ecco allora che come spesso accade sono arrivati dei simpatici fotomontaggi, a sottolineare la gaffe del calciatore e la sua mira tutt'altro che precisa. E c'è anche chi ha allungato per l'occasione l'indice di Trippier in maniera naturale per rimediare al suo errore.