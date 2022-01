Trippier al Newcastle, è ufficiale: primo grande colpo di mercato della nuova proprietà Kieran Trippier è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. È il primo grande acquisto del fondo saudita Pif che pochi mesi fa aveva rilevato il club inglese.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il primo grande colpo di mercato del ricchissimo fondo saudita Pif che ha acquistato il Newcastle è Kieran Trippier. È ufficiale l'arrivo del terzino destro inglese che si trasferisce al club inglese dall'Atletico Madrid. Un'operazione importante da 12 milioni di sterline (circa 14,4 milioni di euro) da versare nelle casse dei Colchoneros. Il terzino 31enne si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato un contratto di due anni e mezzo (fino al 2024) con opzione per un altro anno.

Trippier arriva al St. James' Park dopo aver trascorso due anni e mezzo di successi in Spagna, culminati con il trionfo nella Liga la scorsa stagione quando l'Atletico ha superato i rivali del Real Madrid nel titolo spagnolo. "Sono felice di entrare a far parte di questo fantastico club – ha detto subito Trippier – Mi sono davvero divertito a Madrid, ma quando sono venuto a conoscenza dell'interesse del Newcastle e avendo lavorato con Eddie Howe prima, sapevo che era lì che volevo essere".

Trippier infatti aveva già lavorato con l'attuale allenatore del Newcastle durante la loro militanza nel Burnely. "So che c'è molto lavoro davanti a noi, ma conosco bene le esigenze della Premier League e so che è un club fantastico con giocatori di grande talento – ribadisce il giocatore – Non vedo l'ora di iniziare e sono entusiasta di entrare al St. James' Park come giocatore di Newcastle". Trippier aveva salutato il ‘Wanda Metrpolitano' pochi giorni fa nella gara casalinga giocata dall'Atletico Madrid contro il Rayo Vallecano.

Grande soddisfazione per l'acquisto di Trippier anche da parte dell'allenatore del Newcastle, Eddie Howe: "Sono davvero lieto di dare il benvenuto a Kieran al Newcastle – ribadisce l'allenatore – Ho ammirato a lungo le sue capacità e ho seguito la sua carriera, quindi quando si è presentata l'opportunità di assicurarlo, non abbiamo esitato". Trippier ha iniziato la sua carriera al Manchester City e ha fatto i suoi primi passi nel calcio professionistico al Barnsley e proprio al Burnley di Eddie Howe.

Successivamente il suo successo l'ha portato a spiccare letteralmente il volo con il passaggio al Tottenham nell'estate 2015 che l'ha portato poi a debuttare con l'Inghilterra contro la Francia nel giugno 2017. A luglio 2019, è passato poi all'Atletico Madrid di Diego Simeone, diventando il primo giocatore inglese del club in 95 anni e collezionando 28 presenze in campionato la scorsa stagione quando l'Atletico è diventato campione di Spagna.