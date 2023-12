Trippier sbaglia all’ultimo secondo e si dispera, nella notte il messaggio del rivale: “Sii forte” Kieran Trippier ha commesso due errori nella partita Chelsea-Newcastle dei quarti di Carabao Cup. Il difensore inglese ha permesso a Mudryk di pareggiare in pieno recupero e poi ha fallito il suo rigore. Dopo la partita è stato proprio l’attaccante ucraino a consolare Trippier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Prima della classica scorpacciata natalizia, il calcio inglese prevede da tradizione i quarti di finale della Carabao Cup. La partita principale era Chelsea-Newcastle. Un incontro che è stato in bilico fino alla fine e che ha avuto come protagonista negativo Kieran Trippier, difensore della nazionale inglese, che ha commesso un errore imperdonabile che ha pesato tantissimo sull'esito dell'incontro. Disperato a fine partita, il calciatore è stato consolato dal suo allenatore e soprattutto da Mudyrk che nella notte ha fatto un post consolatorio verso il bianconero.

La Coppa di Lega è una manifestazione inizialmente sempre sottostimata, ma che in realtà alla fine è inseguita. Molte big sono uscite nei primi turni (Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Aston Villa). Ai quarti sono rimaste in lizza Chelsea, Newcastle e Liverpool. Quella tra Chelsea e Newcastle era una sfida importante. Entrambe andavano a caccia del trofeo. Il Newcastle passa al 16′ con Callum Wilson e mantiene l'1-0 quasi fino alla fine. Tutto cambia al 92′ quando Trippier ha commesso un errore enorme, un errore che un giocatore della sua esperienza non avrebbe mai dovuto commettere.

Il calciatore ucraino al 92′ sfrutta un errore di Trippier e pareggia.

Su uno degli affondi del Chelsea l'esterno difensivo va sul pallone e lo colpisce di testa, sbaglia, la tocca piano e soprattutto verso il proprio portiere, così facendo serve un involontario assist a Mudryk che si trova il pallone sui piedi e non può mai sbagliare, è 1-1. Si va direttamente ai rigori. Trippier si nasconde con il viso sotto la maglietta. L'errore è imperdonabile.

Il difensore del Newcastle disperato dopo il rigore fallito in Carabao Cup.

Non ci sono i supplementari. Dal dischetto il Chelsea è perfetto: quattro su quattro. Il Newcastle invece ne sbaglia due. Il primo a sbagliare è proprio Trippier, che ha il piede delicato ma calcia addirittura fuori. Errore pesante. Sbaglierà poi pure Ritchie. Ma il peso della sconfitta è sull'ex di Tottenham e Atletico Madrid, che verrà poi consolato dal tecnico Howe, che nel dopo partita gli ha tolto la croce da dosso: "È il nostro turno di sostenerlo".

Il post di Mudrykc a sostegno di Trippier dopo Chelsea-Newcastle.

L'occasione è stata mancata, ed era pure grossa perché in semifinale l'avversario del Chelsea sarà il Middlesbrough, squadra di Championship (e sarebbe stato un derbyssimo per il Newcastle). A Trippier passerà, ma intanto avrà vissuto una notte complicata, con un peso forte nel cuore e nell'animo.

Più di tutti ha capito ciò che ha passato l'inglese Mudryk, il 10 del Chelsea che ha segnato il gol del pari, che nella notte ha postato una stories nella quale ha voluto esprimere il suo sostegno a Trippier, un bel gesto tutt'altro che scontato. Queste le sue parole: "Voglio solo dirti: sii forte, a volte succedono cose di m***a, ma penso che tu sia un calciatore molto forte, qualunque cosa accada".

Davvero un bel messaggio, un gesto che sorprende e che fa pensare alla vera sportività. Non è stato un post di apparenza. Bravo Mudryk che ha capito cosa stava passando Trippier e lo ha voluto sostenere, di sicuro il difensore avrà apprezzato, anche se niente potrà togliergli la delusione per il doppio errore.