L'Inghilterra è attesa dalla partita di Nations League contro la Danimarca. Ma l'avvicinamento, nonostante il bel successo contro il Belgio, non è stato semplice per Southgate i suoi ragazzi. Il c.t. ha perso due calciatori alla vigilia: Chilwell e Trippier. Il primo aveva preso parte a una festa con Abraham e Sancho, non rispettando le regole imposte dal governo, e prima di arrivare in nazionale avrebbe dovuto fare il tampone, ma non lo ha effettuato a causa di una indisposizione, così il suo nome è stato depennato dall'elenco. Mentre il difensore dell'Atletico Madrid potrebbe essere stato mandato a casa perché potrebbe ricevere una squalifica a causa delle scommesse.

La FA apre un'inchiesta su Trippier

Secondo quanto scrive il ‘Sun' l'ex difensore del Tottenham sarebbe stato spedito a casa dalla Federcalcio inglese (la Football Association) dopo l'apertura di un procedimento che riguarda una presunta condotta irregolare nell'estate del 2019. Il difensore classe 1990 sembra sia coinvolto di un giro di scommesse appena precedenti al suo passaggio dall'Atletico Madrid che lo prelevò dagli Spurs. In poche parole lo stesso Trippier, o qualcuno che è riconducibile a lui avrebbe scommesso, e vinto, sul suo addio al Tottenham e sulla firma per l'Atletico Madrid. La stessa cosa la fece Daniel Sturridge, che fu scoperto e pagò con una squalifica di quattro mesi.

Ora naturalmente non si conoscono realmente i fatti, ma è chiaro che un'eventuale sanzione metterebbe nei guai Trippier, che dovrebbe fermarsi per un po' di tempo e potrebbe anche perdere in modo definitivo il posto nella nazionale inglese. Anche Southgate lo stima molto e dopo averlo eletto titolare nei Mondiali del 2018 lo preferisce spesso al difensore del Liverpool Alexander-Arnold, uno dei migliori esterni al mondo. Se dovesse ricevere quattro mesi di squalifica, come Sturridge, Trippier comunque non sarebbe a rischio per Euro 2020.