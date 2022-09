Tripletta in 20 minuti del nipote di Maradona, la dedica a Diego: “Mi manca, sarebbe stato felice” Hernán López è il pronipote di Diego Armando Maradona e dopo la sua prima tripletta in Primera Division ha voluto dedicare un pensiero al Pibe de Oro.

A cura di Vito Lamorte

Una serata indimenticabile. Hernán López, pronipote di Diego Armando Maradona, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera calcistica questo lunedì firmando una tripletta in soli 20 minuti e regalando la vittoria al Central Córdoba nella trasferta in casa dell'Aldosivi.

Una vittoria che avvicina il club di Santiago del Estero alla salvezza in Primera Division e lascia i rivali ultimi in classifica, con una retrocessione che ormai sembra ad un passo. López, che aveva segnato solo due gol nel massimo campionato argentino, ha realizzato la sua tripletta contro Aldosivi tutta nella seconda parte di gara e ha regalato alla squadra di Alfredo Berti una vittoria importantissima.

Qual è il legame di parentela tra Hernan Lopez e il Pibe de Oro? Il centrocampista offensivo classe 2000 è il nipote di Ana, una delle sorelle di Diego, e di Daniel López, ex giocatore dell'Argentinos Juniors: Hernán è cresciuto nel settore giovanile del River Plate ed è in prestito dal 2021 al Central Córdoba.

Dopo la partita, il calciatore ha voluto dedicare un pensiero a Maradona ai microfoni di ESPN: "Mio zio sarebbe stato felice per me. Ho sempre cercato di ascoltarlo procurandomi interviste o video. Mi ha sempre spronato a non aver paura e non mollare, lui è il mio riferimento. Mia nonna dice che gli assomiglio quando dribblo, io cerco di fare giocate simili. Insieme abbiamo visto varie partite del Mondiale ‘86, si ricordava ogni particolare. Mi manca, ma me lo sono goduto".

Dei suoi tre gol, Hernán López si è soffermato sul secondo e ha assicurato che è una giocata che prova in allenamento: “Cerco sempre di guardare il portiere quando si fa avanti in allenamento. César Rigamonti molte volte mi fa incazzare per questo. Ma sono molto contento, oltre i tre gol, perché la squadra ha lavorato bene”.

Il cartellino di Hernan è di proprietà del River Plate, che ha deciso di assicurarsi il 22enne al termine di un lungo braccio di ferro con i dirigenti dell’Argentinos Juniors perché non hanno nessuna intenzione di non farsi scappare le qualità di questo interessante centrocampista offensivo.