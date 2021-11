Tripletta all’esordio, Canestrelli nuova stella dell’Under 21: “Non lo avrei immaginato così” L’Italia Under 21 ha battuto 4-2 la Romania in una amichevole in cui è stato grande protagonista Simone Canestrelli. Il difensore del Crotone ha segnato tre gol.

A cura di Alessio Morra

A Frosinone forse è nata una stella. Perché nell'amichevoli tra le nazionali Under 21 di Italia e Romania ha realizzato una tripletta il giovane Canestrelli, che di professione fa il difensore. Gli azzurri hanno vinto per 4-2 e hanno ottenuto il successo in rimonta, dopo l'autorete proprio di Canestrelli e il gol di Racovitan sono arrivati il centro del baby bomber Mulattieri e poi la tripletta di Canestrelli.

Un'amichevole vincente per il c.t. Nicolato che ha lanciato alcuni ragazzi come Simone Canestrelli, difensore di proprietà dell'Empoli che si sta facendo le ossa in Serie B al Crotone e che ha vissuto un incontro molto intenso. Il centrale, nato a Montepulciano nel 2000, ha fatto il suo esordio con l'Under 21 e nel primo tempo ha, ahi lui, realizzato un'autorete poco prima della mezz'ora poi nella ripresa ha rimediato allo sfortunato autogol sfruttando un assist di Cambiaso e con un colpo di testa ha insaccato al 61′. Sette minuti dopo sempre sugli sviluppi di un corner il giovane difensore del Crotone insacca a porta spalancata e al 71′ Canestrelli con un altro inserimento perfetto arriva sul pallone e fa tripletta. Molto probabilmente è record.

Il gol ce l'ha nel sangue Canestrelli che oltre a difendere bene, vede altrettanto bene la porta. Perché anche nel campionato di Serie B si è fatto sentire, avendo segnato 2 gol in 10 partite con il Crotone. Curiosamente anche in quell'incontro realizzò una marcatura multipla, in quel caso una doppietta, determinante perché il match finì 2-2. E di gol da professionista ne ha già realizzati otto, a ventun anni e da difensore. Un bottino niente male. A fine partita ha detto: "Un esordio inatteso, bellissimo, non me l'aspettavo. Non lo avrei immaginato così. Lucca e Mulattieri? Ora stiano attenti… Il gruppo è il nostro segreto, i risultati che otteniamo non sono un caso".