Tremendo infortunio per Reus, i compagni sono sotto shock: è una maledizione Prosegue la maledizione di Marco Reus, che ha rimediato un terribile infortunio in Borussia Dortmund-Schalke. Tutti i compagni sotto shock in campo.

A cura di Marco Beltrami

Sarebbe potuta essere una giornata perfetta per il Borussia Dortmund. La vittoria sullo Schalke ha consentito ai gialloneri di prendersi momentaneamente la vetta della classifica della Bundesliga. Cosa ha rovinato dunque l’atmosfera al Signal Iduna Park? Il brutto infortunio di Marco Reus, costretto ad uscire dal campo in lacrime nel primo tempo. Le prime indicazioni sulle condizioni dell’attaccante e senatore del Borussia sono preoccupanti.

Poco prima della mezz'ora, Marco Reus con grande generosità stava lottando per un pallone con un avversario intervenuto in scivolata. Il calciatore di casa dopo il tackle del biancoblu ha messo male il piede destro sul terreno di gioco. I replay hanno mostrato la torsione innaturale della caviglia verso l'interno. Una scena terribile, con Reus che si è accasciato al suolo molto dolorante. Mani in testa, e compagni di squadra che si sono precipitati a consolarlo, visibilmente colpiti da quanto accaduto. Tutti sotto shock, per una situazione che purtroppo non è una novità.

Reus ha abbandonato il campo in barella e in lacrime, disperato. Probabilmente l'attaccante ha la consapevolezza di dover fare i conti con qualcosa di molto serio, che lo costringerà ad un lungo stop. In attesa di comunicazioni ufficiali, il Borussia Dortmund gli ha dedicato la vittoria nella speranza che le tempistiche per il recupero non siano molto lunghe. Il povero Reus sembra avere un conto aperto con la sfortuna, come conferma il dato sugli infortuni: una vera e propria maledizione che ha compromesso la sua esperienza internazionale con la Germania.

A causa di problemi fisici, Reus ha saltato i Mondiali del 2014, gli Europei del 2016 e quelli del 2020. Adesso a due mesi dai Mondiali del Qatar il nuovo preoccupante infortunio che potrebbe spegnere anche le ultime speranze di una convocazione. L'esperto calciatore già da tempo non giocava con la Germania, ma i 3 gol e 4 assist in questa prima parte della stagione sembravano poter spingere per un ritorno nella propria rappresentativa. Ora però bisogna pensare solo al recupero, per l'ennesima rincorsa da prendere.