Trema davanti a Cristiano Ronaldo, Rodrygo ha conosciuto il suo idolo ma ancora non ci crede Rodrygo ha incontrato per la prima volta il suo idolo Cristiano Ronaldo per la prima volta e un video pubblicato dal Real Madrid ha mostrato tutta la sua emozione.

A cura di Vito Lamorte

Tutti sognano di incontrare il loro idolo e quando accade, non sempre in realtà, le reazioni sono le più svariate. C'è chi non crede ai suoi occhi e prova ad abbracciare il personaggio in questione e chi, invece, la vive con timidezza perché non vuole commettere errori davanti al suo eroe.

Chi non è riuscito a controllare le sue emozioni è stato, senza dubbio, Rodrygo Goes del Real Madrid che nelle scorse ore ha incontrato per la prima volta Cristiano Ronaldo per la prima volta e un video pubblicato sul profilo Instagram del club spagnolo ha mostrato tutta la sua tensione.

Rodrygo si è trasferito in Spagna due anni dopo la partenza CR7 in direzione Juventus, ma, nonostante non abbia mai giocato con lui, è cresciuto guardando in tv il capocannoniere di tutti i tempi del Real. Nel video si notano altri membri della squadra merengues, tra cui Éder Militão, Vinicius Junior e Rodrygo, che posano per delle foto e chiacchierano casualmente con Ronaldo ma il giovane brasiliano si è lasciato prendere dalla situazione e dalle emozioni.

Il calciatore del Real ha mostrato la sua mano tremante alla telecamera, mostrando chiaramente la sua ansia mentre veniva presentato ad uno dei suoi idoli d'infanzia. Il giovane attaccante brasiliano ha pubblicato l'immagine su Twitter, esprimendo la sua ammirazione per il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro con queste parole: "Incontro il mio più grande idolo".

Il Real Madrid è in Arabia Saudita per partecipare alla Supercoppa Spagnola, con la finale col Barcellona prevista per domenica, e CR7 è andato a salutare gli uomini di Carlo Ancelotti.

Da par suo Cristiano Ronaldo deve ancora fare il suo debutto con l'Al-Nassr, ma molto probabilmente giocherà la sua prima partita con la squadra ‘All-Star saudita' contro il Paris Saint-Germain il prossimo 19 gennaio. Proprio per questo match un uomo d'affari ha lanciato un’offerta record di due milioni e mezzo di euro per assistere alla partita e incontrare Cristiano Ronaldo e Messi.