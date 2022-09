Tre uomini arrestati per le sprangate alla Hamraoui, s’indaga sui legami con lo spogliatoio PSG A quasi un anno dalla brutale aggressione di Kheira Hamraoui, svolta nelle indagini con l’arresto di tre uomini. Gli inquirenti voglio vederci chiaro sui legami con lo spogliatoio PSG.

A cura di Marco Beltrami

A quasi un anno di distanza dalla brutale aggressione e dal caso che ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora al PSG, ecco la svolta per Kheira Hamraoui. Le ultime notizie provenienti dalla Francia raccontano dell'arresto di tre persone per l'attacco con spranghe alla calciatrice diventata quasi un corpo estraneo nel club parigino. Lecito aspettarsi dunque sviluppi nelle prossime ore che possano chiarire questa torbida vicenda, che rischiava di costare carissima alla centrocampista francese.

Il 4 novembre 2021 dopo una cena di gruppo con il PSG, la Hamraoui stava tornando a casa in auto con le compagne Aminata Diallo e Sakina Karchaoui. Dopo aver lasciato quest'ultima presso la sua abitazione, improvvisamente l'inferno: un paio di uomini mascherati hanno sorpreso le calciatrici, con la Hamraoui colpita violentemente a più riprese con delle spranghe sulle gambe. L'ex Barcellona che ha rimediato fortunatamente solo ferite e brutte contusioni agli arti inferiori ha ammesso poi di aver pensato di morire.

Inizialmente è stata sottoposta ad un regime di custodia dalla polizia Aminata Diallo: gli inquirenti infatti pensavano che potesse essere lei la mandante dell'aggressione per dinamiche interne alla squadra. E invece la compagna dell'Hamraoui non c'entrava niente, con le indagini che si sono mosse poi in un'altra direzione, quella legata a motivi passionali visto che a quanto pare uno degli aggressori avrebbe urlato "Così impari ad andare con gli uomini sposati". Da lì in poi la vicenda è diventata scottante, con la scoperta della relazione tra Kheira e l'ex terzino del Barcellona e dirigente Abidal, la separazione di quest'ultimo dalla moglie, le rivelazioni su uno spogliatoio schierato contro la giocatrice proprio per motivi extra-campo e così via.

Adesso dopo numerosi interrogatori, le indagini potrebbero essere arrivate al punto di svolta visto che tre uomini sono stati arrestati. Si tratterebbe di giovani di Villeneuve-Saint-Georges, fermati nelle loro abitazioni di Val-de-Marne. Uno di loro avrebbe già dei precedenti penali, anche se sono tutti noti alla polizia per atti di "media delinquenza". L'accusa per loro è che abbiano partecipato alle violenze commesse sulla 32enne giocatrice francese, con gli inquirenti che vogliono vederci chiaro sui legami tra l'attacco e il gruppo del PSG. Nel frattempo la Hamraoui continua a vivere una situazione difficile nel club della Tour Eiffel, da quasi separata in casa.