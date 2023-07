Tragica morte del proprietario del Millwall, nell’ultima partita aveva ricevuto una standing ovation Il calcio inglese è in lutto per la morte improvvisa di John Berylson, proprietario e presidente del Millwall, scomparso in seguito a un tragico incidente. Qualche settimana fa il 70enne aveva ricevuto un meraviglioso omaggio dei tifosi del club londinese in occasione dell’ultima partita della stagione: ora quegli stessi tifosi lo piangono commossi.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio inglese è in lutto per la morte improvvisa del presidente e proprietario del Millwall John Berylson, avvenuta in un "tragico incidente". Il 70enne uomo d'affari statunitense – che ha perso la vita martedì mattina – lascia la moglie Amy e i tre figli Jennifer, James ed Elizabeth. I dettagli dell'incidente in cui è stato coinvolto Berylson non sono ancora noti, per ora tutto quello che si sa è nel comunicato diffuso dal Millwall, club che milita in Championship, la seconda divisione inglese.

"John, che ha compiuto 70 anni il mese scorso, ha perso la vita in un tragico incidente martedì mattina – si legge nella nota – La morte improvvisa e tragica di John avrà senza dubbio un impatto su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Era davvero un grande uomo, incredibilmente devoto alla sua famiglia, e una persona di straordinaria generosità, calore e gentilezza. Ha vissuto una vita leggendaria, piena di colore e gioia, ed era infinitamente attento agli altri con un desiderio infinito di condividere la sua immensa conoscenza ed esperienza per aiutare le persone. Riposa in pace, John, e grazie. Eri amato e adorato".

Nel 2007 Berylson, laureatosi in gioventù ad Harvard, era diventato il principale azionista e il presidente del club, che sotto la sua gestione ha raggiunto le semifinali di FA Cup nel 2013 e poi i quarti nel 2017 e nel 2019, ottenendo anche la promozione in Championship nel 2017. Molti ex giocatori del Milwall hanno tributato il loro omaggio commosso al patron scomparso. L'ex terzino Alan Dunne ha dichiarato: "Il mio più sentito cordoglio non solo per mio presidente per molti anni, ma anche per un amico. John è stato un gentiluomo che ha riportato il Millwall sulla mappa del calcio. Quello che ha fatto per il club sarà sempre ricordato e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per il Millwall".

Berylson era amatissimo dai tifosi del Millwall: nelle ultime ore è ripreso a circolare un commovente video che era stato pubblicato qualche settimana fa dal club del South East di Londra. Nel filmato si vede la standing ovation tributata al presidente da tutto il pubblico del The Den in occasione dell'ultima partita casalinga di questa stagione, che sarebbe stata anche l'ultima della vita di Berylson.

Era l'8 maggio e il Millwall ospitava il Blackburn: la partita sarebbe finita con una sconfitta per 4-3 che avrebbe impedito alla squadra londinese di raggiungere i playoff. Nell'intervallo il presidente del club era sceso in campo per salutare i tifosi, ricevendone in campo un tributo che a rivederlo adesso appare davvero straziante. Nelle immagini Berylson sorride felice e applaude i sostenitori della squadra, venendone ricambiato con immenso affetto e gratitudine. Due mesi dopo, quegli stessi tifosi lo piangono con un dolore fortissimo.