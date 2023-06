Tragedia sfiorata nel Mini Clasico: la rete crolla e i tifosi cadono dagli spalti, paura a Madrid Momento di tensione nella gara tra Real Madrid Castilla e Barcellona B, valida per il ritorno della semifinale playoff per salire in Segunda Division: la recinzione ha ceduto mentre i tifosi esultavano per il gol e i tifosi sono caduti in campo. Tutto si è chiuso con un grande spavento.

A cura di Vito Lamorte

Momento di tensione nella gara tra Real Madrid Castilla e Barcellona B, valida per il ritorno della semifinale playoff per salire in Segunda Division. Al centro sportivo Alfredo Di Stefano di Madrid i padroni di casa hanno segnato il terzo gol su rigore che gli ha permesso di volare in finale negli ultimi minuti di gioco ma poco dopo si è sfiorata la tragedia.

Quando Sergio Arribas ha segnato dagli undici metri diversi giocatori bianconeri sono andati a festeggiare sotto gli spalti con i tifosi ma in quel momento la recinzione non è riuscita a sostenere il peso di tutti gli spettatori che si erano ammassati per esultare e ha ceduto: una ventina di persone sono cadute sopra i giocatori e si è temuto il peggio.

Fortunatamente solo un ragazzo è parso subito più grave rispetto agli altri per una brutta contusione alla caviglia ed è stato prontamente soccorso dai medici presenti mentre una dozzina di persone hanno riportato dei problemi alle braccia dovuti alla caduta dagli spalti sul terreno di gioco.

Subito dopo il fischio finale, prima di festeggiare con tutti i tifosi presenti, quasi tutti i calciatori del Castilla sono andati nella zona dove erano i soccorsi per capire le condizioni dei ragazzi che erano caduti in campo in occasione della terza rete. Un gesto davvero bello e che, come sottolineato anche da diversi utenti, fa da contraltare al modo in cui la tv del Real Madrid ha trattato la vicenda, visto che ne ha parlato il minimo indispensabile.

Il Real Madrid Castilla si è qualificato per la finale per la promozione in Segunda Division, che giocherà contro l'Eldense, dopo aver portato a termine una rimonta pazzesca contro il Barça B in virtù dei gol realizzati da Carlos Dotor, Iker Bravo e Sergio Arribas.

Florentino Pérez era presente perché voleva essere vicino alla squadra allenata da Raúl e l'Alfredo di Stéfano era strapieno di persone che non ha smesso di tifare per tutta la partita: il Clasico, anche se Mini, è sempre molto sentito.