Tragedia per Naldo: morto a 4 anni il figlio dell’ex difensore di Udinese e Bologna A causa delle conseguenze di un incidente stradale, dopo oltre un mese in terapia intensiva, è morto a soli 4 anni il figlio di Naldo, ex difensore anche di Bologna e Udinese.

A cura di Alessio Morra

Una notizia tremenda arriva dalla Turchia, dove è morto a soli 4 anni il figlio di Naldo difensore dell'Antalyaspor, che ha giocato in Serie A qualche anno fa con Bologna e Udinese. Il bimbo è stato ricoverato in terapia intensiva per oltre un mese in seguito a un grave incidente stradale. Proprio il club turco ha dato questa tristissima notizia.

Edinaldo Gomes Pereira è un difensore classe 1988, meglio noto come Naldo. Centrale possente vanta una carriera lunga che ha vissuto in giro per il mondo. Ovviamente ha iniziato in patria, in Brasile, dove ha giocato pure con Cruzeiro e Gremio, poi è arrivato in Europa con il Granada. Il Bologna lo porta in Italia, poi passa all'Udinese. Non lascia una traccia, ma continua il suo giro del mondo tornando prima in Spagna con il Getafe e poi in Portogallo allo Sporting Lisbona, con i bianco-verdi ha vinto anche una Supercoppa del Portogallo.

Nel 2016 vola in Russia e firma per il Krasnodar, poi ancora Liga con l'Espanyol prima di sbarcare in Turchia con l'Antalyaspor. Due stagioni poi un anno in prestito in Arabia Saudita con l'Al-Taawoun. Infine il ritorno all'Antalyaspor, con cui in questa stagione però non ha disputato nemmeno una partita.

Questo il tweet dell'Antalyaspor: "Non ti dimenticheremo, Davi! Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, figlio del nostro calciatore Naldo Pereira, che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità".