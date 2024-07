Tragedia per Carlos Salcedo, uccisa la sorella Paola di 29 anni: era una star della TV

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Carlos Salcedo, calciatore messicano con un passato anche in Serie A, sta affrontando un momento terribile. Sua sorella Paola, molto conosciuta in patria per il suo lavoro come modella e presentatrice televisiva, è stata assassinata all'uscita da un circo. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa è successo, e la pista più concreta è quella di un tentativo di rapina finito male.

Morta la sorella di Salcedo, uccisa all'esterno di un circo

La notizia è stata confermata dalla Procura Generale dello Stato del Messico (FGJEM), e ha rappresentato uno shock per il mondo dello sport e quello dello spettacolo. La 29enne presentava il programma "Líderes del Baño" ed era molto popolare anche sui social. A quanto pare il governo municipale di Huixquilucan ha riferito che nella serata di ieri, ha ricevuto una chiamata di emergenza per un presunto attacco diretto contro una donna da un furgone nel quartiere di El Arenal.

Una fonte ha rivelato: "Secondo le testimonianze raccolte tra le persone che hanno assistito al presunto evento, la donna è uscita dall'interno del circo Bardum dove si trovava, per rispondere ad una telefonata. Quando si è trovata fuori e si è avvicinata alla macchina bianca su cui presumibilmente viaggiava, è stato vittima di un'aggressione diretta da parte di un altro furgone, i cui occupanti sono fuggiti". Le ferite si sono rivelate fatali per la donna che è arrivata viva in ospedale ma è spirata poco dopo.

Chi è Carlos Salcedo, ex calciatore della Fiorentina e baluardo del Messico

Paola Salcedo lascia un figlio nato dalla sua relazione con il portiere uruguaiano Nicolás Vikonis. Suo fratello Carlos è un'istituzione della nazionale messicana, con cui ha collezionato circa 50 presenze. Attualmente al Cruz Azul, ha un passato anche in Europa visto che nel 2016-2017, ha vestito la maglia della Fiorentina collezionando 18 partite. Poi Eintracht, Tigres, e Toronto.