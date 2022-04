Tragedia ad Anfield prima di Liverpool-Benfica, tifoso muore d’infarto Il tifoso del Liverpool si era sentito male proprio pochi minuti prima del calcio d’inizio ma nonostante gli sforzi, prima degli Stewart e poi dei medici in ospedale, non ce l’ha fatta.

A cura di Enrico Scoccimarro

Ci sono due facce della medaglia nella serata di Champions del Liverpool. Perché ad Anfield gli uomini di Jurgen Klopp hanno ottenuto il passaggio alle semifinali chiudendo l'opera contro il Benfica. Da una parte la gioia per il superamento dei quarti di finale – dopo il 3-1 dell'andata è arrivato il 3-3 della gara di ritorno, ma dall'altra tanta tristezza per uno di quegli avvenimenti che non si vorrebbe mai combaciassero con una serata di sport e spettacolo. Un tifoso dei Reds, dopo essersi sentito male proprio nel pre-partita di Liverpool-Benfica, è purtroppo deceduto. Lo ha confermato oggi la stessa società sul proprio profilo Twitter.

La notizia è stata annunciata dal club inglese che ha espresso il proprio cordoglio: “E’ con grande rammarico che il Liverpool Football Club conferma che un tifoso sentitosi male prima della partita di ieri sera contro il Benfica è tristemente scomparso. I pensieri di tutto il club sono rivolti alla famiglia del tifoso, agli amici e a tutti i suoi cari”.

Al comunicato del Liverpool, si sono poi aggiunte anche le dichiarazioni di un suo portavoce: "Vorremmo ringraziare i servizi di emergenza per i loro eroici sforzi nel prestare cure urgenti e il nostro apprezzamento ai nostri professionisti medici, agli steward e a tutti i sostenitori in prossimità dell’incidente per la loro assistenza".

Il tifoso si era infatti sentito male 20 minuti prima del fischio d'inizio e subito i servizi di emergenza si erano precipitati in suo aiuto dopo che, in un primo momento, erano intervenuti gli steward e altri sostenitori. L'uomo è stato trasportato quindi in ospedale, ma nonostante gli sforzi dei paramedici, non ce l'ha fatta. Le generalità del sostenitore dei Reds non sono state rese note.