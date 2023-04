Tra Mourinho e Cassano arriva una reazione a sorpresa, è la moglie di Livaja: le basta una emoticon La moglie di Marko Livaja ha commentato su Instagram il duro attacco di Mourinho nei confronti di Cassano: una reazione assolutamente inattesa.

A cura di Vito Lamorte

Il duello dialettico tra José Mourinho e Antonio Cassano si è preso un grande spazio nel dibattito calcistico italiano. Da tempo l'ex calciatore criticava il modo di allenare del portoghese e la proposta di gioco delle sue squadre e il tecnico della Roma, nel post-partita contro il Torino, ha deciso di rispondere a modo suo.

FantAntonio alla BoboTV aveva attaccato così lo Special One: "Come allenatore non mi dà niente, se allena il Real Madrid o allena la Sanmartinese per me è uguale".

Parole che non sono passate inosservate all'allenatore lusitano, che ha risposto per le rime all'ex giocatore: "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui".

Una risposta normale ma poi Mourinho ha messo il ‘carico': "Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura".

Quest'ultima frase ha suscitato la curiosità di tantissimi, che si sono chiesti cosa c'entrasse Livaja nella risposta dello Special One. In questo modo è tornata in auge una discussione che Cassano avrebbe avuto con l'attaccante croato nella stagione 2012-2013, quando entrambi vestivano la maglia dell'Inter.

L'ex attaccante della Nazionale non ha atteso la puntata della BoboTv e ha risposto a Mourinho così: "[…] Ho litigato con lui, ci siamo detti delle parole, di tutto e di più io a lui e lui a me. Dopo due giorni amici come prima e si è andati avanti. […] Digli a quel coniglietto che ti racconta le cagate, che sono cagate. Altra figura di m…a, oltre come fai giocare le tue squadre […] ".

Le parole di José Mourinho contro Cassano sono arrivate in Croazia e nelle scorse ore è arrivata una reazione inaspettata a questa diatriba: la moglie di Marko Livaja, Iris Rajčić, non solo ha ricondiviso nelle stories di Instagram alcuni tweet che riprendevano quanto detto dall'allenatore portoghese ma ha anche voluto dire la sua in prima persona.

La moglie dell'ex attaccante di Inter e Atalanta ha pubblicato le parole dell'allenatore della Roma e poi ha scelto due emoticon: una che ride e una che applaude, mostrando un certo apprezzamento per quanto detto dello Special One. "Le dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa sono da applausi".