Tra le stelle in Al Ittihad-Al Hilal, si impone un super Mitrovic: tripletta in faccia a Benzema Nella super sfida per la 5a giornata di Saudi Pro League, Al Ittihad-Al Hilal strepitosa prestazione di Aleksandr Mitrovic: gol capolavoro sull’1-1 e magica doppietta nella ripresa che vale il 1° posto in classifica.

A cura di Alessio Pediglieri

Era la partita delle partite per questo inizio di Saudi Pro League e così è stata: Al Ittihad-Al Hilal non ha tradito le attese, regalando spettacolo per tutti i 90 minuti, gol, capovolgimenti di fronte e un parterre di stelle di primo piano in campo che sono state protagoniste. Ma una ha brillato molto più delle altre, decidendo il match e prendendosi l'intera scena: Aleksandar Mitrovic.

A leggere le formazioni titolari e gli uomini a disposizione sembrava di assistere ad una partita di un campionato o di una coppa europea: Kanté, Fabinho, Romarinho, Benzema, Jota da una parte, Koulibaly, Neves, Malcom, Milinkovic Savic, Mitrovic dall'altra. un elenco di campioni approdati la maggior parte nell'ultima milionaria campagna acquisti estiva e che hanno ammaliato i presenti al Prince Abdullah al-Faisal Stadium di Jeddah per quella che era considerata la partita più importante della 5a giornata.

Attese puntualmente rispettate, con un match spettacolare conclusosi a suon di gol ed emozioni. A trionfare sono stati gli ospiti dell'Al Hilal che si sono imposti in rimonta al 71′ quando è stato Al Dawsari a piazzare il poker decisivo per i tre punti: vittoria e sorpasso in classifica, rifilando all'Al Hilal la prima sconfitta stagionale. Ma il vero protagonista del match è stato un altro, il serbo Mitrovic autore di una gara perfetta, sublimata da una tripletta micidiale.

L'attaccante serbo prelevato da Fulham sta vivendo un momento sensazionale, confermato da una strepitosa prestazione venerdì sera ribaltando match e avversari con una gloriosa tripletta e prendendosi il ruolo di MVP. Così, dopo l'1-0 iniziale firmato da Romarinho poco dopo il 15′, è arrivato lo stupendo gol del pareggio del serbo che ha anticipato l'ultima emozione del primo tempo, firmata Karim Benzema. Ma al contrario di Mitrovic, il francese è pian piano scivolato via dal match mentre l'attaccante dell'Al Hilal è diventato protagonista assoluto nella ripresa.

Un un-due micidiale arrivato tra il 60′ e il 65′ in cui Mitrovic ha cambiato le sorti della partita, trasformando una sconfitta in un avvio di trionfo: 2-3 che poi è diventato più largo grazie al poker finale di Al Dawsari. Ma l'eroe di serata è stato proprio il serbo, poi festeggiato negli spogliatoi con il pallone del suo primo hattrick arabo.