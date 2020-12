"Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez". Questo il comunicato che ha diramato nella giornata di ieri l'Atalanta per comunicare l'esclusione dall'elenco dei convocati per la gara di campionato contro la Roma di Alejandro Gomez, più noto come Papu. Dopo essere sceso in campo nel finale allo Stadium contro la Juventus, l'argentino non prenderà parte al match del 12° turno della Serie A 2020/2021 ed è sempre più un segnale da parte della società orobica: i vertici del club si sono schierati con Gian Piero Gasperini e condividono la scelta del tecnico di non utilizzare l'ormai ex capitano.

La situazione è delicatissima e dopo la panchina contro la Juventus, il tecnico della Dea ha dato un altro segnale all'argentino escludendolo dai convocati per una sfida importante come quella contro i giallorossi.

Il tecnico di Grugliasco ad Amsterdam, dopo la vittoria contro l'Ajax che era valsa l'accesso agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo, aveva parlato in maniera chiara e aveva detto che doveva "sentirsi libero di scegliere". La società non ha gradito il comportamento del giocatore argentino e non agevolerà la sua partenza con sconti o liberandolo per un prezzo che non si addice al suo valore. A due partite di distanza dall'apertura della sessione di mercato invernale la rottura appare totale e insanabile. Adesso bisognerà capire in che modo si muoveranno le parti per provare a sbrogliare la situazione: la Dea valuterà le offerte per il suo calciatore più talentuoso ma il Papu, dal canto suo, spingerà per andare a giocare in vista della Copa America del 2021. Saranno settimane molto intense tra Bergamo, Zingonia e Milano.