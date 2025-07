Tra Chiesa e il Liverpool finisce male, Slot lo lascia a casa: la lista dei convocati fuga ogni dubbio

Federico Chiesa fuori dai convocati del Liverpool per il tour asiatico: Slot lo lascia a casa. Il Napoli pronto all’assalto, Milan e Roma in corsa.

Federico Chiesa è fuori dal Liverpool. L'esclusione dell'esterno azzurro dalla lista dei 29 convocati per il tour estivo in Asia chiude, di fatto, la sua breve e deludente avventura in Premier League. Arne Slot ha comunicato la rosa che volerà a Hong Kong, lasciando a casa l'ex juventino, che pure aveva segnato nei test amichevoli contro Preston North End e Stoke City.

Una decisione netta, che conferma quanto già nell'aria da settimane: Chiesa non rientra più nei piani tecnici del Liverpool. L'allenatore olandese ha preferito puntare su altri, includendo persino giocatori come Luis Diaz (corteggiato sul mercato), Mac Allister (reduce da uno stop lungo) e diversi giovani dell'Academy. L'assenza dell'azzurro non è legata a un problema fisico, come si era ipotizzato, ma è una vera e propria bocciatura tecnica.

Nonostante il titolo conquistato lo scorso maggio, Chiesa ha vissuto una stagione da comprimario: solo 14 presenze complessive, con 104 minuti giocati in Premier League, una rete e due assist. Numeri impietosi per un giocatore arrivato con grandi aspettative e pagato 13 milioni più bonus.

Ora è evidente: il Liverpool ha deciso di cederlo. E in Serie A si è già scatenata la corsa per riportarlo in Italia. Il Napoli è la squadra più attiva: con la trattativa per Ndoye che non decolla e Noa Lang appena arrivato, Conte chiede un altro esterno di qualità. Chiesa è in cima alla lista. Anche il Milan, che ha appena chiuso per Modric e Ricci, segue la situazione, sebbene al momento sia più concentrato su un rinforzo per la fascia sinistra. Più defilata l'ipotesi Roma, ma nei giorni scorsi si è parlato di un possibile inserimento dei giallorossi. Difficile invece pensare a un ritorno alla Juventus, almeno a breve termine, mentre una permanenza in Premier con un altro club non è del tutto esclusa. La richiesta del Liverpool per lasciarlo partire è attorno ai 15 milioni, cifra considerata accessibile dai top club italiani.

Il tour asiatico del Liverpool, che prevede le sfide contro il Milan di Allegri e gli Yokohama F. Marinos, rappresenta per Slot un primo banco di prova in vista del debutto ufficiale del 10 agosto nel Community Shield contro il Crystal Palace. Un appuntamento che Chiesa guarderà da casa, probabilmente con una nuova maglia già all'orizzonte. Il club inglese, reduce dal dolore per la tragica scomparsa di Diogo Jota, riparte con un progetto tecnico rinnovato e una rosa senza compromessi: dentro chi è centrale, fuori chi non lo è più. E Federico Chiesa, evidentemente, non fa più parte del Liverpool.