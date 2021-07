Totti sbaglia il rigore decisivo e la Lazio vince la Coppa Italia di Calcio a 8 La Lazio ha vinto la Coppa Italia di Calcio a 8 battendo ai rigori la Totti Sporting Club, grazie proprio ad un errore decisivo dell’ex capitano della Roma dal dischetto. La finale si era conclusa sul risultato di 2-2 e il tiro del Pupone ha scheggiato il palo ed è finito fuori. La squadra di Cristian Ledesma ha vinto anche lo Scudetto e la Supercoppa Italiana.

A cura di Vito Lamorte

Corsi e ricorsi storici, direbbe qualcuno. Ieri si è giocata la finale di Coppa Itala di calcio a 8 tra la Lazio e la Totti Sporting Club. In campo c'era anche l'ex capitano giallorosso, che per tutta la durata della gara è stato fischiato e preso di mira dai cori dei tifosi biancocelesti ma quello che doveva accadere avrebbe comportato una felicità ancora più grande per i supporter laziali: la sfida è terminata 2-2 nei minuti regolamentari e c'è stato bisogno dei calci di rigore per decidere chi fosse la squadra vincitrice. Nei tiri dal dischetto ha avuto la meglio la squadra capitanata da Cristian Ledesma e sbagliare il tiro decisivo è stato proprio Totti, tra lo stupore generale e la gioia di tifosi e giocatori della Lazio. Il Pupone ha calciato forte di destro, alla sua maniera, ma ha angolato troppo scheggiando il palo e ha mandato il pallone fuori dal rettangolo della porta. Dopo di lui De Francesco ha messo dentro il tiro della vittoria ed è partita la festa.

La squadra biancoceleste ha alzato la coppa davanti ai suoi tifosi, tra fuochi d'artificio e ha festeggiato quello che potrebbe essere considerato un vero e proprio Triplete: la Lazio Calcio a 8 a settembre si era aggiudicata la Supercoppa Italiana e dopo aver vinto lo scudetto qualche giorno fa ieri è arrivato il trionfo in Coppa Italia.

La festa per i laziali è stata doppia perché la vittoria è arrivata contro la bandiera della Roma e in tanti si sono scatenati subito ritornando al 26 maggio 2013, quando un gol di Senad Lulic regalò la Coppa Italia alla Lazio di Petkovic contro la Roma di Francesco Totti.

Questo il messaggio condiviso sui social network dalla società biancoceleste dopo la vittoria di ieri sera: "Un triplete pazzesco. Gli scienziati lo chiamano ordine naturale delle cose perché le vette appartengono alle aquile".