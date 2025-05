Totti sa già cosa accadrà in Serie A: “Conte e Allegri hanno già firmato per altre squadre”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Il campionato di Serie A non è ancora finito, eppure c'è già chi sa che nella prossima annata potrebbero esserci importanti novità. Stiamo parlando di Francesco Totti che ha le idee molto chiare sul futuro di due big della panchina, che potrebbero cambiare squadra. Stiamo parlando di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che per la leggenda della Roma hanno già deciso il loro destino.

Totti e il futuro di Allegri e Conte

In un'intervista a Sky Sport, l'ex capitano e numero 10 giallorosso è stato interpellato sul nuovo allenatore della sua Roma. Da escludere nella corsa sia Conte che Allegri. Se il primo potrebbe lasciare il Napoli, il secondo sembra pronto al ritorno in panchina. Totti non ha dubbi: "Per me sono due allenatori che già hanno firmato per altre squadre". Poche parole ma significative, che fanno pensare ad informazioni in suo possesso.

Entrando nel merito del profilo giusto per raccogliere la non semplice eredità di Ranieri, Totti ha spiegato: "Non so se è uno straniero, un italiano, anche perché gli allenatori sono finiti (sorride, ndr). Bisogna vedere che organizzazione hanno, dove vogliono arrivare, cosa vogliono fare il prossimo anno. Io l’ho sempre detto, fin da quando facevo il dirigente: non bisogna prendere in giro i tifosi. Bisogna essere realistici e dire la verità. Se la Roma è da decimo posto, da quindicesimo, da primo o da secondo. Perché la gente vuole questo: vuole la verità. Quando la gente conosce la verità, tutto diventa più semplice".

Totti e il nuovo allenatore della Roma

Grande curiosità dunque da parte di Totti, che spera arrivi un profilo intrigante: "Ghisolfi e i Friedkin sanno qual è l’allenatore che potranno chiamare, ammesso che non l’abbiano già fatto. Speriamo sia un grande personaggio, con carisma, con voglia, con una grande determinazione nel riportare la Roma il più in alto possibile. Questa è la speranza di tutti noi romanisti. Da dirigente non posso parlare perché non lo sono".

Parole di grande stima per Claudio Ranieri: "Bisogna solo ringraziare questa persona perché, oltre ad essere un grande tifoso della Roma ha compiuto un percorso straordinario, commovente, anche perché nessuno si sarebbe mai aspettato una Roma così diversa rispetto all’inizio della stagione. È riuscito a rimetterla in corsa, a portarla fino all’ultima giornata con ancora la possibilità di sperare nella Champions League, cosa che nessuno avrebbe immaginato".