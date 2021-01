Josè Mourinho non le manda di certo a dire, nemmeno ad uno dei giocatori che nel Tottenham hanno scritto la storia con le loro giocate. E così, davanti all'attuale inconsistenza di Gareth Bale, il tecnico portoghese ha punzecchiato l'esterno con un commento catturato dalle telecamere e riversatosi in modo virale sul web: "Vuoi continuare a giocare qui o vuoi tornare a Madrid e non giocare a calcio?". Una domanda provocatoria visto che il gallese è andato via dal Real tra le critiche e le polemiche per non aver reso quanto ci si aspettava.

Ma anche a Londra, Gareth Bale non sta dando i risultati che tutti si aspettavano da lui. Con gli Spurs di Mourinho non ha mai brillato conseguendo la pochezza di quattro sole presenze in campo e un gol. Troppo poco per giustificare il lauto stipendio con cui è arrivato – per la seconda volta – tra gli Spurs, anche se solamente fino a fine stagione. Ben noto per il suo senso dell'umorismo sardonico, Jose Mourinho è stato catturato dalla telecamera mentre pronunciava un commento tagliente al suo giocatore durante l'ultima rifinitura.

Per Gareth Bale è la seconda avventura al Tottenham ma questa volta è iniziata davvero con il piede sbaglia e adesso Mourinho lo ha colpito con un commento tagliente, chiedendogli se voglia restare agli Spurs e darsi da fare oppure tornare a Madrid e non giocare a calcio, visto che nella squadra di Zidane non c'è più posto per lui. Il momento in cui lo Special One rifila la stoccata al gallese è stato ripreso dal canale interno del club e da allora è diventato virale sui social media.

Ovviamente l'accordo tra il Real Madrid e il Tottenham è di un prestito fino alla fine dell'anno ma per i Blancos la speranza è che la forma di Bale riprenda nella seconda metà della stagione, per aumentare almeno il suo valore di mercato e poterlo vendere nel migliore dei modi, con il Tottenham – che rincorre in classifica le posizioni valide per le qualificazioni alle Coppe – che possa eventualmente far la voce grossa con un riscatto importante.