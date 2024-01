Tottenham-Manchester City in FA Cup gratis su DAZN, dove vederla in TV e streaming Tottenham-Manchester City è la partita del quarto turno di FA Cup, si gioca alle 21 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. La gara sarà visibile in forma gratuita anche per i non abbonati, ecco come accedere alla modalità Freemium della piattaforma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tottenham–Manchester City del quarto turno di FA Cup che si gioca oggi, 26 gennaio 2024, alle ore 21. Non è una partita come le altre, sia per l'importanza delle squadre e della posta in palio sia per la novità comunicata da Dazn nei giorni scorsi sulla possibilità di vedere il match anche se non abbonati, in modalità Freemium.

Cosa vuol dire e cosa bisogna fare per accedere al beneficio? Collegarsi al sito dazn.com/home e, dopo aver scelto uno degli eventi disponibili gratis, registrarsi senza alcun costo aggiuntivo indicando e-mail, nome e cognome.

Tottenham e Manchester City tornano ad affrontarsi a distanza di un paio di settimane dall'ultimo confronto avvenuto a dicembre scorso in campionato (all'Etihad Stadium finì 3-3, con rete decisiva per il pareggio dell'ex juventino Kulusevski). A Londra, sul campo degli Spurs, c'è una statistica sfavorevole a Guardiola: ha incassato ben cinque sconfitte di fila senza mai andare in gol. In FA Cup, invece, per trovare l'ultimo precedente tra le due squadre bisogna andare indietro nel tempo di una ventina d'anni: nel 2004 fu il City a imporsi e qualificarsi (4-3).

Partita: Tottenham-Manchester City

Quando si gioca: venerdì 26 gennaio 2023

Orario: 21:00

Dove si gioca: Tottenham Stadium, Londra

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN, Zona Dazn su Sky

Competizione: FA Cup, 4° turno

Dove vedere Tottenham-Manchester City gratis in TV

La partita di FA Cup Tottenham-Manchester City sarà trasmessa in diretta TV su Dazn che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione della Coppa di Lega inglese. La novità è che non sarà riservata solo agli abbonati ma anche a coloro che, usufruendo del cosiddetto servizio gratuito Freemium, possono accedere alla piattaforma e alla visione dell'evento effettuando una semplice registrazione. Si potrà assistere alla gara utilizzando la app su Smartv tv oppure dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast o Amazon Firestick, o ancora sintonizzandosi su su Sky al canale 214 Zona Dazn per gli abbonati del network satellitare che hanno attivato il servizio.

Tottenham-Manchester City, dove vederla in streaming

Chi vorrà assistere a Tottenham-Manchester City in diretta streaming potrà farlo collegandosi, tramite app oppure accedendo direttamente al sito internet, utilizzando in consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

La presenza del portier Vicario tra i pali, il cui rendimento ha sorpreso tutti in Inghilterra, è motivo di ulteriore interesse. In campo ci sarà ancora un pezzo d'Italia considerando anche altri ex della Serie A come Romero, Udogie, Bentancur e Kulusevski.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Skipp, Kulusevski; Werner, Richarlison, Johnson. Allenatore: Postecoglou.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Ake; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish. Allenatore: Guardiola.