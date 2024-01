Partite gratis su DAZN anche per chi non ha un abbonamento: quali sono e come fare a vederle DAZN ha ufficializzato la visione di alcuni eventi sulla piattaforma in modalità gratuita. Tottenham-Manchester City di FA Cup la prima partita visibile in Italia senza bisogno di un abbonamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

DAZN dà il via alla visione di eventi calcistici e sportivi in modalità gratuita anche per chi non ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma in streaming. Come riportato da Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN per l'Italia, in un'intervista a ‘Repubblica', la rivoluzionaria novità sbarcherà anche in Italia con alcune partite visibili nel nostro Paese gratuitamente già a partire da gennaio 2024. Dopo il successo ottenuto in Germania, DAZN ha lanciato questa novità a livello globale, Italia compresa. Non solo partite di calcio ma anche eventi relativi ad altri sport. In più la possibilità di fruire di servizi integrati di DAZN, come notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing.

Un'autentica rivoluzione che permetterà a tutti di poter vedere alcuni eventi senza per forza dover sottoscrivere un abbonamento. Per DAZN un incentivo a mostrare a chi non ha ancora un abbonamento la reale potenzialità e qualità dei prodotti abbinato alla volontà di far conoscere anche gli sport o gli eventi calcistici che spesso passano in secondo piano. Dagli highlights, ai format originali on demand fino a una selezione di partite di calcio in diretta come ad esempio quella della Liga spagnola, la Liga Portugal e la FA Cup senza dimenticare anche gli appuntamenti con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

DAZN trasmetterà gratuitamente alcuni eventi anche per non abbonati.

Il CEO di DAZN ha spiegato nei dettagli cosa preveda questa novità: "Partite della Liga, di pallavolo o di calcio femminile, che sta crescendo molto – si legge mentre per l'Italia al momento gli eventi non saranno ancora visibili gratuitamente – Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport".

Già diversi eventi DAZN gratuiti previsti tra gennaio e febbraio 2024.

Nel frattempo il programma del mese di gennaio 2024 è già ricco di eventi che gli utenti potranno guardare tranquillamente gratis. Basterà collegarsi al sito o attraverso l'app di DAZN ed entrare nella piattaforma registrandosi inserendo nome, cognome e la propria email. Alla home page saranno così poi evidenziati gli eventi da poter vedere gratuitamente. Il primo match visibile in modalità free in Italia sarà la sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City in programma venerdì 26 di gennaio. Ma non è tutto perché DAZN garantirà la visione a tutti anche di un altro grande e attesissimo appuntamento.

Si tratte delle tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissima incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, che DAZN utilizzerà per fare il suo debutto in modalità free a livello globale. Grande risalto con questa nuova funziona gratuita avrà sicuramente anche il calcio femminile per accrescere ulteriormente il movimento. La selezione di contenuti in diretta e on demand fruibili in modalità gratuita in app viene selezionata e aggiornata di volta in volta. Questo il programma previsto tra gennaio e febbraio 2024:

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A Femminile)

Lunedì 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (Champions League Women’s)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA)

Giovedì 1° febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Nos Portugal)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)