Tottenham-Manchester City dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Tottenham-Manchester City è il big match della 22a giornata della Premier League: Guardiola deve tenere il passo dell’Arsenal, Conte non può perdere terreno dal quarto posto. Le ultime notizie, le probabili formazioni di Spurs e Citizens.

A cura di Vito Lamorte

Tottenham–Manchester City dove vederla in TV e streaming.

Tottenham e Manchester City si sfidano per il big match del 22° turno della Premier League. Si tratta di una sfida importantissima per i piani alti del campionato inglese. Gli Spurs e i Citizens si affronteranno al Tottenham Hotspurs Stadium di Londra domenica 5 febbraio 20223 alle ore 17:30 con diretta Tv e streaming su Sky.

Si tratta di una tappa fondamentale per i Citizens, che sono obbligati ad ottenere un risultato positivo per cercare di tenere il passo della capolista Arsenal. Gli Spurs di Antonio Conte, che ha subito un intervento d'urgenza nelle scorse ore e non sarà in panchina, hanno bisogno di una vittoria per mantenere viva la corsa al quarto posto con il Manchester United e restare in corsa per un posto in Champions League.

Le ultime notizie sulle formazioni: Kane con Kulusevski e Son sfidano i campioni in carica. Guardiola si affida ad Haaland, supportato da Gundogan, Mahrez e Grealish, ma c'è sempre la carta Julian Alvarez da giocare per i Citizens.

L'ultimo incrocio tra le due formazioni ha visto il Manchester City vincere in rimonta 4-2 dopo essere stato sotto 0-2 in casa.

Partita: Tottenham-Manchester City

Dove si gioca: Tottenham Hotspurs Stadium, Londra

Quando si gioca: domenica 5 febbraio 2023

Orario: 17.30

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Premier League, 22a giornata

Dove vedere Tottenham-Manchester City in diretta TV: orario e canale

Tottenham-Manchester City sarà trasmesso in diretta TV su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4k (numero 213). Il racconto del match sarà di Federico Zancan.

Tottenham-Manchester City, dove vederla in streaming

Tottenham-Manchester City visibile anche in diretta streaming su Sky-go. Gli abbonati potranno collegarsi alla app attraverso i consueti dispositivi mobili (smartphone, tablet, notebook) e fissi (pc oltre alla smart tv). Il match si potrà seguire anche su NOW.

Premier League, le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

Gli Spurs con il solito 3-4-2-1: Kane unica punta, supportata da Son e Kulusevski. Bentancur e Hojbjerg in mediana, Perisic punto fisso a sinistra.

I Citzens si affidano alla verve realizzativa di Haaland, supportato da Gundogan, Mahrez, Grealish. A creare gioco Rodri e De Bruyne.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Son, Kulusevski; Kane. Allenatore: Antonio Conte.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson, Lewis, Stones, Akanji, Laporte, Rodrigo, De Bruyne; Gundogan, Mahrez, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.