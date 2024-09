Totò Schillaci resta grave dopo l’ultimo bollettino medico: le condizioni dell’ex attaccante

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Le condizioni di Totò Schillaci sono stazionarie. Lo dicono dalla direzione sanitaria dell'ospedale Civico di Palermo dov'è ricoverato l'ex attaccante di Messina, Juventus e Inter. Il suo quadro clinico resta grave e Schillaci è seguito dall'equipe del reparto di pneumologia. Totò, che fece esultare tutto il popolo italiano ai Mondiali del 1990, è stato operato due volte a causa di un tumore al colon che l'ha portato in passato a sottoporsi ad alcune operazioni chirurgiche. Nelle ultime ore c'è stato un peggioramento del suo stato di salute.

L'Italia intera attende speranzosa notizie positive circa le condizione di Schillaci. L'ex attaccante si è sottoposto in passato a terapie presso la clinica oncologica La Maddalena. Sabato sera poi è stato portato al pronto soccorso e si è reso necessario un ricovero presso il nosocomio cittadino del capoluogo siciliano. "Il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente, notte e giorno". Questo il messaggio scritto e pubblicato dalla famiglia di Schillaci ieri sui profili social dell'ex attaccante per cercare di fare chiarezza sulla situazione.

Le condizioni di Schillaci dopo l'ultimo bollettino medico

Un messaggio necessario di fatto da parte della famiglia che ha preferito informare tutti sulle condizioni di Schillaci. Una rassicurazione anche nei confronti di amici e tifosi in ansia per la salute dell’ex giocatore che resta, a quanto pare, in gravi condizioni. In queste ore sono stati tanti i messaggi rivolti a Schillaci a mezzo social pubblicati dai campioni del calcio del passato e del presente. Il primo post è stato scritto da Roberto Baggio che ha pubblicato una foto di lui e Totò abbracciati con la maglia della Nazionale Italiana:

"Forza Totò, tu sei uno di quelli che non piace arrendersi, e non lo farai neanche stavolta". Oltre al Divin Codino, anche l’ex centrocampista del Milan e Ct dell'Italia, Roberto Donadoni, a Radioanch’io ha detto: "Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio". Tanti tifosi e in generale l'Italia intera si è stretta attorno al proprio campione e alla famiglia speranzosi che il suo quadro clinico possa presto migliorare e tornare alla normalità.