Torna a giocare con la Danimarca e fa gol dopo due minuti, la favola di Eriksen continua Primo gol in una partita per Christian Eriksen dopo l’attacco cardiaco dello scorso giugno. L’ex Inter ha fatto gol in nazionale nell’amichevole Olanda-Danimarca.

A cura di Alessio Morra

Un gol che pesa tantissima, e anche se è stato segnato solamente in una partita amichevole. Christian Eriksen è tornato a fare gol, ha realizzato un gol molto bello in Olanda-Danimarca. Entrato in campo nella ripresa ha impiegato una manciata di minuti per siglare una rete che non dimenticherà mai, perché è stata la prima messa a segna dopo l'attacco cardiaco che lo colpì lo scorso 12 giugno durante una partita degli Europei.

Considerato il proliferarsi di serie tv e documentari sugli sportivi è altamente probabile che tra qualche tempo ci sarà chi vorrà raccontare la storia di Christian Eriksen, giocatore danese di trent'anni che lo scorso anno dopo aver vinto da protagonista lo scudetto con l'Inter ha rischiato la vita mentre giocava Danimarca-Finlandia, a causa di un attacco cardiaco. Una situazione incredibile, difficile che fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi. Sembrava dovesse lasciare il calcio, il suo ritiro sembrava scontato. Ma Eriksen si è rimesso in forma, è tornato a giocare da professionista con il Brentford una squadra inglese che cerca la salvezza in Premier League e ora è tornato pure in nazionale.

E ora è tornato il momento di giocare in nazionale. La Danimarca, che si è qualificata per il Mondiale vincendo tutte le partite, ed era imbattuta dall'Europeo, ha giocato un'amichevole con l'Olanda di Van Gaal, che a causa del Covid non ha potuto seguire la sua squadra da bordo campo. Gli oranje si sono imposti nettamente, hanno vinto 4-2, ma la Danimarca ha ritrovato una splendida versione di Eriksen che è entrato in campo al 47′ e dopo appena due minuti ha fatto gol. Alla Cruyjff Arena grandi applausi per il danese che ha ricevuto un bel pallone e ha calciato con potenza e precisione. Niente da fare per Mark Flekken. Eriksen, sempre misurato, questa volta sorride davvero. Un gol che non dimenticherà mai e che per lui avrà sempre un peso specifico enorme.