Serie A
video suggerito
video suggerito

Torino-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Torino ospita la Roma pochi giorni dopo averla eliminata dalla Coppa Italia: le ultime notizie e le scelte dei due allenatori.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Roma è alla caccia della terza vittoria consecutiva in campionato e vuole vendicarsi con il Torino dopo l'uscita dalla Coppa Italia: il KO al 90′ dell'Olimpico brucia ancora ai giallorossi che speravano di qualificarsi ai quarti di finale. Secondo round a pochi giorni di distanza, la gara sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN.

L'obiettivo di Gasperini è quello di rialzare la testa dopo il risultato complicato e di evitare la seconda sconfitta consecutiva nel giro di pochi giorni. Le distanze in cima alla classifica di Serie A si stanno assottigliando e la Roma è ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Dall'altra parte il Torino è reduce da due sconfitte consecutive e ha bisogno di rialzare la testa.

  • Partita: Torino-Roma
  • Dove: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino
  • Quando: domenica 18 gennaio 2026
  • Orario: 18:00
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW
  • Competizione: Serie A, 21ª giornata

Torino-Roma, dove vederla in TV

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). La partita sarà inoltre trasmessa in contemporanea anche su DAZN: bisognerà scaricare l'applicazione sulla smart tv e selezionare l'evento desiderato.

Leggi anche
Roma-Torino di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali

Dove vedere Torino-Roma, in diretta streaming: l'orario

Cagliari-Juventus è prevista oggi alle ore 18:00. I tifosi potranno seguire la partita anche in streaming su DAZN, collegandosi all'app oppure accedendo al sito web da pc con le proprie credenziali. In alternativa gli abbonati a Sky potranno usufruire dell'app di SkyGo ed è disponibile anche lo streaming su NOW.

Torino-Roma, le probabili formazioni della partita

Dubbio tra Zapata e Adams per occupare il posto in attacco accanto a Simeone, con lo scozzese attualmente in pole. Vlasic agirà alle loro spalle. Per la Roma torna Ndicka come titolare, appena rientrato dalla Coppa d'Africa, e in attacco ci sarà Dybala.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Gasperini.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Roma
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
La risalita della Juve si ferma a Cagliari: bianconeri battuti 1-0 dalla rete di Mazzitelli
Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il gelo
Il Napoli senza Conte torna alla vittoria, Lobotka regala il successo col Sassuolo: resta a -6 dall'Inter
Stellini accusa la Lega di Serie A: "Calendario fatto male, a mia memoria non è mai successo"
Il fastidio di Conte: "Noi non abbiamo informazioni. Chiedete al dottore, io faccio l'allenatore"
L'Inter prosegue la fuga in vetta alla classifica, vittoria per 1-0 a Udine: decide capitan Lautaro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views