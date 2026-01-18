Torino-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Roma è alla caccia della terza vittoria consecutiva in campionato e vuole vendicarsi con il Torino dopo l'uscita dalla Coppa Italia: il KO al 90′ dell'Olimpico brucia ancora ai giallorossi che speravano di qualificarsi ai quarti di finale. Secondo round a pochi giorni di distanza, la gara sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN.

Dall'altra parte il Torino è reduce da due sconfitte consecutive e ha bisogno di rialzare la testa.

Partita: Torino-Roma

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Quando: domenica 18 gennaio 2026

Orario: 18:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Serie A, 21ª giornata

Torino-Roma, dove vederla in TV

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). La partita sarà inoltre trasmessa in contemporanea anche su DAZN: bisognerà scaricare l'applicazione sulla smart tv e selezionare l'evento desiderato.

Dove vedere Torino-Roma, in diretta streaming: l'orario

I tifosi potranno seguire la partita anche in streaming su DAZN, collegandosi all'app oppure accedendo al sito web da pc con le proprie credenziali. In alternativa gli abbonati a Sky potranno usufruire dell'app di SkyGo ed è disponibile anche lo streaming su NOW.

Torino-Roma, le probabili formazioni della partita

Dubbio tra Zapata e Adams per occupare il posto in attacco accanto a Simeone, con lo scozzese attualmente in pole. Vlasic agirà alle loro spalle. Per la Roma torna Ndicka come titolare, appena rientrato dalla Coppa d'Africa, e in attacco ci sarà Dybala.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Gasperini.