Tonali termina la squalifica, può andare subito in campo: è tra i convocati per Nottingham Forest-Newcastle

A cura di Vito Lamorte

Sandro Tonali termina i 10 mesi di squalifica per il ‘caso scommesse' e può tornare subito in campo. Il centrocampista del Newcastle United è stato convocato per la partita di Carabao Cup contro il Nottingham Forest.

L’ex calciatore del Milan si è allenato sempre con grande abnegazione e nell'ultimo periodo ha lavorato spesso con i compagni per farsi trovare pronto in vista della fine della squalifica.

Eddie Howe, manager dei Magpies, si è espresso così su Sandro Tonali: “Tonali sarà sicuramente convocato, Sandro è in forma anche se ovviamente gli manca il ritmo partita. Ha lavorato duramente coi nostri preparatori per essere nelle migliori condizioni fisiche possibili, per essere un giocatore migliore rispetto a quando ha cominciato la squalifica”.

Sandro Tonali potrebbe rivedere il campo nella sfida di Carabao Cup contro il Nottingham Forest e, se non ci saranno particolari problemi, dovrebbe essere convocato per la gara di Premier League contro il Tottenham di domenica prossima.

Sempre Howe, nella conferenza prima della gara di coppa, ha affermato: "Dobbiamo andare avanti a piccoli passi: il primo per noi è che Sandro in campo sia di nuovo se stesso e giochi una buona prima partita, senza cercare di fare cose straordinarie. Sarebbe un ottimo primo passo".

Lo stesso manager dei Magpies ha sottolineato come Sandro Tonali potrebbe iniziare una seconda fase della sua carriera: “Sono sicuro che quando Tonali tornerà in campo proverà tantissime emozioni diverse, compresa l’eccitazione per l’inizio di questa nuova fase della sua carriera. Quando stai fuori a lungo hai tempo per pensare, analizzare e riflettere. Sono sicuro che Sandro ha fatto tutte queste cose e che tornare in campo sarà fantastico per lui”.