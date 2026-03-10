Calcio
video suggerito
video suggerito

Tomsa tornerà in campo nel 2027 dopo l’aggressione all’arbitro: la decisione del giudice sportivo

Follia in Napoli-Sassuolo Primavera: Troy-Leo Tomsa squalificato fino a fine 2026. L’ha preso per il colletto dopo il rosso. Le motivazioni del Giudice.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

È arrivato il verdetto del giudice sportivo per il calciatore della Primavera del Sassuolo Troy-Leo Tomsa. Stangata nei confronti del classe 2007 rumeno che si era reso protagonista di un principio di aggressione nei confronti dell'arbitro in occasione del match contro il Napoli. Squalifica pesantissima fino al 31 dicembre del 2026.

Il comunicato su Tomsa, fino a quando e perché è stato squalificato

Nel comunicato diramato oggi in merito ai provvedimenti disciplinari dell'ultima giornata del campionato Primavera si legge la motivazione per la squalifica a tutto il 31 dicembre, con ammonizione e diffida per Tomsa: "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); perché, al minuto 17° del secondo tempo, espulso per avere rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose, dopo essersi allontanato all’esibizione del cartellino rosso, tornava sui suoi passi e, raggiunto il Direttore di gara, con atteggiamento veemente e aggressivo gli rivolgeva gravissime minacce e nuove ingiurie entrando in contatto fisico col medesimo".

Una mazzata per il calciatore che dunque paga a caro prezzo il suo raptus in campo che gli costerà un'assenza dai campi di calcio per tutto il 2026. Un provvedimento esemplare per Tomsa, che aveva incassato anche il disappunto da parte del suo club che in un comunicato aveva preso le distanze dal comportamento del suo giocatore.

Leggi anche
Tomsa strattona e spinge l'arbitro dopo l'espulsione, la condanna del Sassuolo: "Inaccettabile"

Cosa aveva fatto Tomsa in Napoli-Sassuolo Primavera

Ma cosa aveva fatto nello specifico Tomsa? Il centrocampista nella gara dominata dagli azzurri non aveva gradito un fischio da parte dell’arbitro Mattia Maresca e si era lasciato andare a lamentele veementi rimediando il cartellino rosso. Prima ha iniziato ad incamminarsi verso gli spogliatoi, per poi riavvicinarsi minacciosamente all’arbitro, prendendolo per il colletto della maglia e strattonandolo. Decisivo l’intervento degli altri calciatori per calmarlo. Scene davvero pessime.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Champions
L'Atalanta sfida il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi: c'è Krstovic con Scamacca (0-1)
Le scelte di formazione di Palladino e Kompany per l'andata degli ottavi coi tedeschi
Le altre partite in programma oggi: dopo Galatasaray-Liverpool c'è Newcastle-Barcellona
Il tabellone della Champions League: gli accoppiamenti di ottavi, quarti e semifinali
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views